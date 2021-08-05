Офис генпрокурора открыл три дела против нардепа ОПЗЖ Столара, среди них - финансирование терроризма
Офис генерального прокурора открыл три уголовных дела против нардепа ОПЗЖ Вадима Столара
Об этом говорится в ответе ОГП на запрос детектор медиа .
Дела открыты по обвинению в финансировании терроризма, легализации имущества, полученного преступным путем и уклонении от уплаты налогов.
"Генеральным прокурором в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту совершения народным депутатом Украины, о котором идет речь в запросе, противоправной деятельности, направленной на финансирование терроризма по факту совершения противоправной деятельности, направленной на легализацию имущества, полученного преступным путем, а также при факту совершения народным депутатом Украины противоправной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов ", - сообщил Офис генпрокурора.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.86
Покупка 26.86Продажа 27.09
-
EUR
Покупка 31.71Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное