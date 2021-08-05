Офис генпрокурора открыл три дела против нардепа ОПЗЖ Столара, среди них - финансирование терроризма

Об этом говорится в ответе ОГП на запрос детектор медиа .

Дела открыты по обвинению в финансировании терроризма, легализации имущества, полученного преступным путем и уклонении от уплаты налогов.

"Генеральным прокурором в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту совершения народным депутатом Украины, о котором идет речь в запросе, противоправной деятельности, направленной на финансирование терроризма по факту совершения противоправной деятельности, направленной на легализацию имущества, полученного преступным путем, а также при факту совершения народным депутатом Украины противоправной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов ", - сообщил Офис генпрокурора.