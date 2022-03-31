Офис Генпрокурора открыл более 3,4 тыс. уголовных производств против российских военных, – Подоляк

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



По его словам, в настоящее время начато 3457 уголовных производств против военнослужащих РФ, совершающих преступления против Украины. Производство открыли по статье "нарушение законов и обычаев войны".

"Все наитяжелейшее – убийства граждан, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Документальные факты. Последствия для РФ – катастрофические во всех юрисдикциях", – говорится в сообщении.

По состоянию на 28 марта в отношении преступной деятельности российской армии на украинской территории в Международный уголовный суд обратились 42 страны.