Офис Генпрокурора открыл более 3,4 тыс. уголовных производств против российских военных, – Подоляк
По состоянию на 31 марта в Украине Офис Генерального прокурора начал 3457 уголовных производств против российских военнослужащих
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, в настоящее время начато 3457 уголовных производств против военнослужащих РФ, совершающих преступления против Украины. Производство открыли по статье "нарушение законов и обычаев войны".
"Все наитяжелейшее – убийства граждан, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Документальные факты. Последствия для РФ – катастрофические во всех юрисдикциях", – говорится в сообщении.
- По состоянию на 28 марта в отношении преступной деятельности российской армии на украинской территории в Международный уголовный суд обратились 42 страны.
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