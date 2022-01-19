Офис генпрокурора обжалует решение суда о мере пресечения Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что решение суда по делу о государственной измене относительно избрания меры пресечения Петру Порошенко будет обжаловано
Об этом Венедиктова сообщила в Facebook.
"Фабула дела одинакова для всех четырех подозреваемых - они соучастники. Прокуроры по всем фигурантам шли с одинаковой мерой пресечения - содержания под стражей или 1 млрд грн залога. Поэтому мы исходим из того, что перед законом равны все, и, безусловно, опять же, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения", - заявила Венедиктова.
Генпрокурор добавила, что Порошенко сообщили о подозрении определенным законом способом.
"У следствия были веские основания не медлить с уведомлением о подозрении. А наличие улик убедило прокуроров в необходимости такого сообщения", - подчеркнула Венедиктова.
- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.
- 17 января Порошенко прилетел в Украину. Из аэропорта он поехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.
- Печерский районный суд не избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу относительно государственной измены. Заседание было перенесено на 19 января.
- Печерский райсуд Киева избрал, лидеру "ЕС" Петру Порошенко меру пресечения по делу о государственной измене в виде личного обязательства.
- В ГБР считают, что решение суда по избранию меры пресечения Петру Порошенко не обеспечит "надлежащего поведения подозреваемого", поэтому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования.
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