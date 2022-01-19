Офис генпрокурора обжалует решение суда о мере пресечения Порошенко

Об этом Венедиктова сообщила в Facebook.



"Фабула дела одинакова для всех четырех подозреваемых - они соучастники. Прокуроры по всем фигурантам шли с одинаковой мерой пресечения - содержания под стражей или 1 млрд грн залога. Поэтому мы исходим из того, что перед законом равны все, и, безусловно, опять же, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения", - заявила Венедиктова.



Генпрокурор добавила, что Порошенко сообщили о подозрении определенным законом способом.



"У следствия были веские основания не медлить с уведомлением о подозрении. А наличие улик убедило прокуроров в необходимости такого сообщения", - подчеркнула Венедиктова.

Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.

17 января Порошенко прилетел в Украину. Из аэропорта он поехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.

Печерский районный суд не избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу относительно государственной измены. Заседание было перенесено на 19 января.

Печерский райсуд Киева избрал, лидеру "ЕС" Петру Порошенко меру пресечения по делу о государственной измене в виде личного обязательства.

В ГБР считают, что решение суда по избранию меры пресечения Петру Порошенко не обеспечит "надлежащего поведения подозреваемого", поэтому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования.

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