Офис генпрокурора обжаловал решение суда о мере пресечения Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



"21 января 2022 года Офисом генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата - пятого Президента Украины в виде личного обязательства", - говорится в сообщении.



Прокуроры потребуют решения о применении в отношении Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн.



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