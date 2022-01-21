Офис генпрокурора обжаловал решение суда о мере пресечения Порошенко
Офис генерального прокурора Украины внес апелляционную жалобу на решение суда о мере пресечения по делу о государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"21 января 2022 года Офисом генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата - пятого Президента Украины в виде личного обязательства", - говорится в сообщении.
Прокуроры потребуют решения о применении в отношении Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн.
- Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.
- 17 января Порошенко прилетел в Украину . Из аэропорта он уехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.
- Печерский районный суд не избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу относительно государственной измены. Заседание было перенесено на 19 января.
- Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения по делу о государственной измене в виде личного обязательства .
- В ДБР считают , что решение суда по избранию меры пресечения Петру Порошенко не обеспечит "должного поведения подозреваемого", поэтому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования.
- 19 января генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что решение суда по делу о государственной измене относительно избрания меры пресечения Петру Порошенко будет обжаловано .
- 20 января стало известно, что судья Соколов, объявивший меру пресечения Порошенко, ушел в отпуск .
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