Офис Генпрокурора объявил в международный розыск российского режиссера Никиту Михалкова

Об этом написала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, - информирует Еспресо.TV .



"Мы все прекрасно понимаем какую ступеньку в иерархии власти РФ вы ( Михалков. - Ред ) занимаете. Далеко не последнюю, - написала Венедиктова. - Думаю, вы близки в отношениях с первыми лицами РФ. И это именно та причина, по которой вы так упорно поддерживаете и пропагандируете войну. По крайней мере, так это видим мы здесь в Украине".



"Официально информирую вас о том, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд позволил украинским прокурорам вас задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры в качестве подозреваемого", - продолжает генпрокурор.



Венедиктова допускает такую перспективу развития событий: "Сначала вы свяжетесь с "сильными русского мира" и попросите их прокомментировать мое сообщение. В тот момент вы ни о чем плохом думать еще не будете. Они вам с вероятностью 100% скажут, что Венедиктова сошла с ума и нечего обращать на нее внимание.



Понимая это, подсказываю – мы запустили официальную процедуру оглашения вас в международный розыск.



Прочитав абзац выше, вы все-таки в какую-то минуту задумаетесь над тем, нужно ли получить консультации у профессиональных юристов. Вы человек богатый и наймете добрых и опытных юристов. Уверена, вашему удивлению не будет предела, когда поймете, что риски являются материальными, и вы действительно можете быть задержаны при пересечении границы практически любого цивилизованного государства. Кстати, рекомендую прояснить эту процедуру у юристов, которых вы попросите проанализировать ваш кейс", - подытожила Венедиктова.

К своему сообщению генпрокурор присоединила скрины постановления об избрании меры пресечения для Никиты Михалкова.





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