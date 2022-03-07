Офис генпрокурора объявил в международный розыск российского певца Баскова, - Венедиктова

Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.



"В правовом государстве представитель органов правопорядка вынужден принимать любые справедливые решения без каких-либо исключений – решения в части вашего процессуального статуса исключением также не станет", - написала она.



Генпрокурор сообщила, что Николай Басков оправдывал и пропагандировал войну РФ против Украины и Офис генпрокурора не может этого проигнорировать.



"Ведь вы хорошо понимаете (думаю, лучше нас в Украине), что ваш призыв, распространенный в социальных сетях - это миллионы "инфицированных" вашим "мнением" граждан РФ. Часть из них пришла в наш дом с целью покончить с нами, другие потеряли своих детей, а кто-то вам просто поверил и решил в руки взять оружие", - подчеркнула она.



Генпрокурор напомнила слова Николая Баскова о том, что РФ имеет право на индивидуальную или коллективную самооборону.



Вы от кого, Николай Викторович, защищаться собрались? Вы успели ознакомиться с текстом публикации до момента размещения? Что вы знаете о судьбе Луганска и Донецка? Вижу, вы в совершенстве овладели навыками компьютерной грамотности и научились прямо по-пионерски пользоваться функцией copy/paste". Ниже ваши слова, которые, очевидно, вам кто-то из кремлевских кабинетов переслал, а вы сознательно разместили на своей персональной странице: "Россия, признав ЛНР и ДНР, "имеет полное право взять на себя защиту этих республик". Какие республики? Луганск и Донецк – это Украина", - обратилась она к певцу.



По словам Ирины Венедиктовой, украинские прокуроры считают, что Николай Басков совершил преступление и должен быть заключен в тюрьму.



"Более того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте. Для вас это в практической плоскости означает, что в ближайшем будущем вы будете задержаны правоохранительными органами той страны, границу которой вы пересечете", - добавила генпрокурор.



Она посоветовала певцу искать хороших юристов, поскольку его "друзья во власти порекомендуют забыть об этом нелепом инциденте и продолжат красиво жить.



"Наша же задача несколько иная - показать всему миру, что украинские прокуроры и судьи действуют исключительно в рамках закона, предоставляя подозреваемому лицу все возможности для осуществления своей защиты", - отметила Ирина Венедиктова, пообещав, что суд будет честным и справедливым.

Напомним, 4 марта Офис генпрокурора объявил в международный розыск российского режиссера Никиту Михалкова, поддерживающего войну России против Украины.

5 марта Офис генпрокурора объявил в международный розыск российского певца Олега Газманова, также поддерживающего политику президента РФ Владимира Путина в отношении Украины.

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