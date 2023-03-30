Офис генпрокурора объявил подозрение руководителю Росавиации: способствовал транспортировке армии РФ к границам Украины
Офис генпрокурора в сотрудничестве с СБУ сообщил о подозрении руководителю Росавиации, способствовавшему транспортировке гражданскими самолетами армии РФ к границам с Украиной
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Прокуратура и следователи СБУ сообщили о подозрении руководителю Федерального агентства воздушного транспорта РФ в "планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины)".
По данным следствия, он по указанию высшего руководства РФ и вооруженных сил РФ предоставил разрешения на использование воздушного пространства государства-агрессора.
"Благодаря этому были осуществлены военные перевозки воздушным транспортом мобилизованных вооруженных сил РФ, их оружия, боеприпасов и личных вещей, привлекая воздушные суда гражданских авиакомпаний РФ", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что эти авиакомпании с 24 февраля 2022 года и по настоящее время продолжают совершать полеты до закрытых в связи с началом полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины международных аэропортов Ростова-на-Дону "Платов" и АР Крым "Симферополь".
Следует отметить, что согласно официальным данным сейчас Росавиацию возглавляет Александр Нерадько.
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