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Офис генпрокурора объявил подозрение пресс-секретарю "генпрокуратуры ЛНР"

11 мая, 2022 среда
12:42
война с Россией

Офис генпрокурора заочно сообщил о подозрении в коллаборационизме пресс-секретарю "генпрокуратуры ЛНР"

Об этом заявил Офис генпрокурора в телеграмме.

Находясь во временно оккупированном Луганске, женщина согласилась стать "генпрокурором ЛНР". Во время "брифингов" подозреваемая обнародовала информацию об обстрелах Луганщины. Также она сообщала местным жителям об ответственности перед законом "ЛНР" за разоблачение оккупантов.

Женщине объявили подозрение в коллаборационизме. Сейчас идет досудебное расследование.

  • Подозрение объявили жителю Донбасса, который воевал за "ДНР" в Сумской области.

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