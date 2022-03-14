Офис генпрокурора объявил подозрение "голосу" МИД РФ Захаровой

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

О подозрении сообщили:

главнокомандующему воздушно-космическими силами России генерал-полковнику Сергею Суровикину;

начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенанту Игорю Кириллову;

директору департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой.

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Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.Установлено, что главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ организовал вторжение российской авиации на территорию Украины и нанесение ракетно-бомбовых ударов, в том числе по гражданским объектам. В результате погибли и получили ранения мирные граждане, разрушены жилье и гражданская инфраструктура.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ своими действиями способствовали ведению другими соучастниками войны против Украины. Они публично распространяли ложную информацию о действиях представителей властей Украины. Содействовали разжиганию национальной розни и совершали другие действия в нарушение территориальной целостности Украины.