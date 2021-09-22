Офис генпрокурора объявил офицеру Черноморского флота РФ подозрение в захвате корвета и подстрекательстве к госизмене
Офис генпрокурора сообщил командиру 41-й бригады ракетных кораблей Черноморского флота РФ о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины)
Об этом сообщает сайт Офиса генпрокурора .
По данным следствия, офицер оккупационной армии 20 марта 2014 года руководил вооруженным нападением и захватом противолодочного корвета "Хмельницкий" 1-й бригады надводных кораблей ВМС ВСУ у причала №177 в Стрелецкой бухте Севастополя.
Нападение осуществляли вооруженные стрелковым оружием российские военнослужащие при поддержке участников "Добровольной народной дружины " Рубеж " - подразделения незаконного вооруженного формирования " Самооборона Крыма ". Всего в захвате судна под руководством российского офицера участвовали от 60 до 80 человек.
Кроме того, с 20 по 22 марта 2014 года российский офицер, находясь на противолодочном корвете "Хмельницкий" в Карантинной бухте Севастополя, куда захватчики отвели судно, склонял военнослужащих старшего офицерского состава и военных должностных лиц 1-й бригады надводных кораблей ВМС ВСУ к совершению государственной измены .
Для этого оккупант прибег к уговорам, обещаниям дальнейшего прохождения службы в Крыму в новосформированных Россией военных частях с повышением зарплат, а также к принуждению и угрозам создания российскими военными неприятностей для семей украинских военнослужащих в случае отказа выполнять его требования.
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