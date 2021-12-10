Офис генпрокурора: о пытках и удержании в ОРДЛО расследуют более тысячи дел
Украинские правоохранители расследуют более тысячи дел, связанных с незаконным лишением свободы и пыткой людей на временно оккупированной территории Донбасса и Луганщины
Об этом сообщил представитель Офиса генерального прокурора Юрий Рудь в ходе дискуссии Izolyatsia: must speak.
"По результатам расследования в настоящее время установлено около 200 мест незаконного лишения свободы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, где на протяжении всего вооруженного конфликта удерживались и в настоящее время продолжают удерживаться граждане Украины", - сказал Рудь.
Чиновник отметил, что только по данным досудебного расследования, в этих местах несвободы находились более 3 тыс. человек. Большинство из них подвергались пыткам, пыткам и другим формам жестокого и бесчеловечного обращения.
О подозрении сообщили более 140 особам, в суд направили обвинительные акты в отношении 54 из них. Вінесены 17 приговоров - по словам чиновника, такое количество связано прежде всего с несовершенством уголовно-процессуального законодательства в части специального судебного разбирательства.
"Большинство людей, устанавливаемых правоохранительными органами, мы, к сожалению, можем привлекать исключительно через механизм заочного досудебного расследования и дальнейшего судебного разбирательства", - добавил Рудь.
- Напомним, 5 июля 2021 года правозащитники сообщили о новых случаях пыток и жестокого обращения с людьми, которых кафиры схватили в ОРДЛО.
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