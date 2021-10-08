Офис генпрокурора будет просить арестовать Медведчука с миллиардным залогом, - Венедиктова

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на брифинге, передает РБК-Украина .

"Нельзя по такой категории дел идти безальтернативно. Поэтому прокуратура пойдет с ходатайством о заключении под стражу или с залогом в 1 млрд гривен", - отметила генпрокурор.

Она добавила, что такой размер залога определили с учетом того, что в отношении фигуранта дела Олега Кузяры имели же такое ходатайство.

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении лидеру ОПЗЖ Виктора Медведчука: ему инкриминируют государственную измену и содействие деятельности террористической организации.