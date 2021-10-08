Офис генпрокурора будет просить арестовать Медведчука с миллиардным залогом, - Венедиктова
Прокуратура будет просить суд арестовать лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с альтернативой выйти из-под стражи за 1 млрд гривен
Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на брифинге, передает РБК-Украина .
"Нельзя по такой категории дел идти безальтернативно. Поэтому прокуратура пойдет с ходатайством о заключении под стражу или с залогом в 1 млрд гривен", - отметила генпрокурор.
Она добавила, что такой размер залога определили с учетом того, что в отношении фигуранта дела Олега Кузяры имели же такое ходатайство.
- Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении лидеру ОПЗЖ Виктора Медведчука: ему инкриминируют государственную измену и содействие деятельности террористической организации.
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