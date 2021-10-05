"Оффшорные зашквары президентской команды": Роман Бессмертный в стриме с Сергеем Руденко

"Барыга Зеленский. Оффшорные зашквары президентской команды" - на такие темы будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком, дипломатом Романом Бессмертным.



Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 12:00.



Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.



Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 6 октября, в 09:00 - разговор будет в рамках программы "Вердикт".





