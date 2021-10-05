"Оффшорные зашквары президентской команды": Роман Бессмертный в стриме с Сергеем Руденко
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"Барыга Зеленский. Оффшорные зашквары президентской команды" - на такие темы будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком, дипломатом Романом Бессмертным.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 12:00.
Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 6 октября, в 09:00 - разговор будет в рамках программы "Вердикт".
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