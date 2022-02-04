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Главная война с Россией Одурел и оторвался от реалий: Путин не понимает места РФ в современном мире и своим вызовом объединил Запад вокруг мирового порядка, - нардеп Осадчук
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Одурел и оторвался от реалий: Путин не понимает места РФ в современном мире и своим вызовом объединил Запад вокруг мирового порядка, - нардеп Осадчук

4 февраля, 2022 пятница
19:17
война с Россией

Народный депутат Андрей Осадчук считает, что президент РФ Владимир Путин не до конца понимает реалии мира и потому начал угрожать Украине и Западу

Об этом он заявил в эфире программы "Дебаты с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

"Тот уровень внимания мира к Украине, он не потому, что у нас очень хорошая, сильная или слабая власть. Это потому, что Путин 2 года сидел в бункере и окончательно обалдел в своих маниакальных идеях, оторвался от реалий мира в бункере. Он додумался бросить вызов всему Западу. Мы знаем, что в 2014 году они хотели получить больше, чем они получили. Минимум половину Украины они хотели бы получить. Путин об этом публично говорил", - сказал нардеп.

По его мнению, эти планы никуда не делись, РФ их хочет реализовывать.

"Путин ничего лучше не придумал, как бросить вызов Западу, но он, наверное, не до конца понимает реалии современного мира и места РФ в нем. Запад в десятки, возможно, в сотни раз мощнее, чем Россия. Она с 2014 года упала у ВВП. Путин начал выдвигать какие-то неадекватные требования, и он не рассчитывал на то, что Запад не готов разговаривать в таком тоне", - добавил Осадчук.

Нардеп считает, что президент РФ оказал Украине огромную услугу.

"Он объединил Запад не вокруг Украины, а вокруг мирового порядка, систем безопасности в Европе после второй мировой войны, которые ни при каких условиях нельзя нарушать. Западные политики рассказали Путину, что будет с ним и московской элитой, мы понимаем, что это миллиардеры долларовые - что будет с ними, их
семьями, яхтами, счетами и оффшорами", - подытожил Осадчук.

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Владимир Путин
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