Одолженные ПВО, защита энергообъектов от дронов и генераторы для мобильных "вышек": как готовятся к новому сезону блекаутов

О чем в тексте:

Отопительный сезон стартовал. Достаточно ли нам угля и газа

Можно ли защитить энергообъекты от российских атак

Графики отключения электричества. Кто ответственен за их соблюдение

Реально ли обеспечить мобильную связь, если света не будет трое суток

Достаточно ли нам угля и газа на отопительный сезон

На этой неделе практически во всех городах Украины стартовал отопительный сезон. Очевидно, на фоне оптимистичных заявлений главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева о рекордном увеличении количества газовых скважин и росте добычи на 7-8%, местные советы решили, что газ можно не экономить и как только немного похолодало, включили отопление. При этом по данным того же НАКа, долги за газ предприятий теплокоммунэнерго по состоянию на 19 октября достигли 95 млрд грн. Впрочем, в настоящее время в Нафтогазе не угрожают прекращать подачу газа крупнейшим должникам. Так что пока можно греться.

"Газа на сегодняшний день по всем расчетам хватает. В хранилищах есть 16,5 млрд кубометров газа, часть из него импортная. Поэтому рисков нехватки газа я лично не вижу, – заявил экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, депутат ВРУ Алексей Кучеренко в эфире "Эспрессо". – Но чтобы тепло поставлялось по магистралям, должны работать насосы. Без электроэнергии эта система не будет работать. Даже индивидуальная. В доме должно быть электричество для того, чтобы было тепло. Иначе оборудование не будет работать. Рисков относительно того, что не хватит Уголь я тоже не вижу.Оно есть на складах, оно законтрактовано.Если нужно, уголь можно замещать газом, его тоже, в принципе хватает.Главный риск - это угроза постоянных ракетно-дроновых ударов по энергообъектам.Нет сомнений, что Путин будет бить по нашим энергообъектам. У меня есть ощущение, что он накопил большое количество ракет и большое количество дронов. Это главный риск".

Фото: НЭК "Укрэнерго"

Относительно того, успели ли за лето отремонтировать поврежденные прошлыми ракетными атаками энергообъекты, экс-министр заявил, что все более или менее отремонтирован, но отремонтированный после ракетного удара объект точно не становится лучше. А на строительство новых нет времени.

Можно ли защитить энергообъекты от российских атак

Еще в сентябре британская разведка заявила , что Россия наращивает запас крылатых ракет для ударов по объектам инфраструктуры зимой. Впрочем, представитель ГУР Андрей Юсов выразил сомнения, что вряд ли этой зимой Россия сможет повторить массированные атаки, во время которых выпускали по 80 – 100 ракет. Скорее всего, враг будет совмещать ракетные и дроновые атаки. Между тем в Укрэнерго говорят, что в этом году объекты энергетики гораздо лучше защищены, чем в прошлом.

Плотность нашей системы противовоздушной обороны год назад и сейчас – это, как говорят в Одессе, две большие разницы, – заявил в интервью "Радио Свобода" руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий. – Во-первых, нужно сказать, что есть активная защита. Это средства ПВО. И защита пассивная – это инженерные укрепления. Вот эта пассивная защита действительно имеет три уровня. Причем эти три уровня и технические решения, как защищать наши объекты, приходилось находить украинцам впервые. В мире, когда мы обратились в разные страны за помощью, как защищать критическую инфраструктуру от таких угроз (ракеты, шахеды), то оказалось, что готового решения нет ни в одной из стран"

По его словам, первый, базовый, уровень инженерной защиты есть на всех объектах еще с прошлой зимы. Его обновляют, где улучшают, наращивают, высоту соответствующих барьеров. В настоящее время выполняются работы второго и третьего уровней защиты. Глава правления Укрэнерго пообещал, что в этом году значительное количество подстанций будет иметь дополнительный уровень защиты от "шахедов".

Фото: mil.in.ua/

Между тем спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Украина возьмет во временное пользование от некоторых партнеров системы ПВО на отопительный сезон. Кроме того, специальный зимний пакет помощи Украине передаст Германия. Туда в частности входит дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot, новые комплексы Iris-T и боеприпасы к ним.

"Все, что необходимо для противовоздушной обороны важно", – сказал Шольц.

Кроме того, 11 октября министерство обороны Великобритании сообщило , что в рамках нового пакета военной помощи на 100 млн фунтов передаст Украине дополнительное вооружение и средства противовоздушной обороны. Среди них – комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin, который называют "убийцей шахедов".

Графики отключения электричества. Кто ответственен за их соблюдение

На сегодняшний день, по подсчетам Алексея Кучеренко, ПВО удается сбивать в среднем 80 – 85% дронов. То есть 15 – 20% вражеских беспилотников достигают своих целей и наносят повреждения объектам. И только от того, какими будут эти повреждения, зависит, как быстро тот или иной энергообъект удастся отремонтировать. И именно от масштабов возможных разрушений и продолжительности ремонтов зависит применение графиков плановых и аварийных отключений электроэнергии. То есть по состоянию на сегодняшний день никто не может четко сказать, когда начнут применять графики отключений и насколько продолжительными они могут быть.

"Главное – успокоить людей, что энергоресурс справедливо делится между всеми – за это должны на местах отвечать начальники областных администраций. У них есть возможность контролировать эти графики: кому критически предоставлять электроэнергию без перебоев (водоканалы, теплоснабжение, больницы), а кому предоставлять по графикам и чтобы эти графики были справедливыми", – говорит Алексей Кучеренко.

Реально ли обеспечить мобильную связь, если света не будет трое суток

Одной из самых больших проблем минувшей зимы была мобильная связь, ведь в некоторых населенных пунктах вместе с исчезновением света связь либо исчезала полностью, либо возникали перебои. При этом от 26 ноября 2022 года действует решение СНБО "Об обеспечении электронными коммуникационными услугами в условиях военного положения", которым обязывают всех поставщиков электронных коммуникаций и сетей обеспечить свою автономность и непрерывность предоставления услуг абонентам в течение 3 суток. При этом речь идет об обеспечении связью абсолютно всех абонентов, а критически важных объектов во всех регионах. Насколько операторы подготовились к трехдневным блекаутам, проверяет Нацкомиссия по регулированию в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи. Однако комиссия имеет замечание фактически ко всем крупнейшим операторам мобильной связи.

"На сайте НКЭК опубликована информация относительно результатов проверок готовности сетей телекомоператоров к блэкаутам. Эта информация касается проверок, которые проходили в августе 2023 г. Отметим, что замечания регулятора к компании Киевстар касались не средств резервного питания, а мощности радиосигнала на отдельных локациях в Киевской , Львовской и Одесской областях.На сегодняшний день сложности с получением сигнала в вышеупомянутых регионах устранены, - сообщили "Эспрессо" в пресс-службе "Киевстара". – Базовые станции, которые предоставляют связь на локациях, где расположены критические объекты, определенные СНБО, обеспечены возможностью автономно и непрерывно предоставлять связь абонентам в течение 3 суток: есть дизель-генераторы и подготовленные горюче-смазочные материалы для них".

По данным компании, в течение 2023 Киевстар установил на базовых станциях 80 тысяч новых аккумуляторов, которые обеспечат до 6 часов работы оборудования без использования электропитания. К концу 2023 года общее количество таких аккумуляторов достигнет 110 тысяч. Кроме того, если в начале полномасштабной войны в распоряжении компании было 700 стационарных и мобильных дизель-генераторов, обеспечивающих работу всех критически важных объектов сети, то сейчас их 2200.

Фото: dilo.net.ua

К новым возможным блекаутам готовили сеть еще с прошлого зимнего периода и все лето. Закуплены новые литий-ионные аккумуляторные батареи повышенной емкости, чтобы создать достаточный запас электроэнергии на каждой технической площадке. электроэнергии, а также имеют в 2,5-3 раза более высокую скорость зарядки по сравнению с ранее используемыми батареями, – рассказали "Эспрессо" в Vodafone. литиевого типа) на 2255 площадках".

Компания почти в 4 раза увеличила количество базовых станций, работающих на дизельных генераторах.

"Работа мобильной сети в условиях нестабильного электроснабжения – это также форс-мажор для нас. Ведь работа базовых станций напрямую зависит от электропитания. Да, мы оснащаем все наши объекты связи резервным питанием, но батареи требуют длительного времени на перезарядку. В случае повторного отключения света в течение суток они просто не успевают зарядиться, - говорят в пресс-службе Vodafone. - Очевидно, что обеспечить все площадки ДГУ невозможно - в каждой области их сотни. Даже при наличии достаточного количества генераторов ни один оператор не сможет собственными силами одновременно доставить" генераторы к каждой площадке и своевременно заправлять. Кроме того, многие объекты связи расположены на крышах, куда доставить и установить генератор невозможно".

В lifecell говорят, что все их базовые станции оборудованы аккумуляторными батареями, поэтому когда исчезает электроэнергия, станция питается от батареи.

"Скорость исчерпания их ресурса напрямую будет зависеть от ряда факторов: продолжительности отключения электроэнергии в конкретной местности; локации, где будет находиться абонент; количества активных абонентов, находящихся рядом; насколько интенсивно эти абоненты будут нагружать сеть, и одновременно ли они это будут делать. Когда же батареи исчерпают свой заряд – единственный способ продолжить питание базовых станций – это подключение к генератору, – объясняют в пресс-службе lifecell – чтобы подпитывать только одну базовую станцию в длительном отсутствии электричества нам нужно до 50 л дизтоплива в сутки в зависимости от типа генератора. на каждую базовую станцию с генератором необходимо как минимум один-два человека, которые регулярно будут его дозаправлять.В lifecell более 9 тыс. базовых станций по Украине и можно посчитать сколько нужно людей, чтобы поддерживать их работу на генераторах".

В таких случаях преимущество для автономного питания отдается коммутаторам и узловым технологическим площадкам, чтобы опорная сеть оператора могла работать.

"Обеспечение абонентов связью на случай длительных блекаутов – огромный вызов, и мы как мобильный оператор – первые, кто заинтересован в его решении. Тем не менее, масштаб проблемы значительно больше, чем ресурсы отдельно взятого оператора. Верим, что вопрос можно решить совместными усилиями государства и всех мобильных и фиксированных операторов", – говорят в пресс-службе lifecell.