Одобрял российское вторжение: в Украине разоблачили нелегала с гражданством РФ и Швеции, пропагандировавшего "русский мир"
Миграционная служба Украины разоблачила иностранца с двойным гражданством Швеции и России. Мужчина проживал в стране незаконно и совершал информационные атаки в пользу агрессора
Об этом информирует МВД Украины .
Сотрудники Миграционной службы Украины обнаружили иностранца, который имел двойное гражданство Королевства Швеция и Российской Федерации. Мужчина находился в Украине без разрешения и нарушал правила пересечения границы.
Оказалось, что мужчина родился в городе Свердловск в России
Правоохранители выяснили, что накануне полномасштабного вторжения РФ злоумышленник активно участвовал в пропагандистской деятельности в пользу агрессора. Иностранец выступал в англоязычном клубе, где выражал свою поддержку "русскому миру" и одобрял действия Путина в отношении Украины.
Таким образом, он пытался влиять на мнение участников клуба.
Иностранец был депортирован из Украины, ему запретили въезд на территорию страны на восемь лет.
- Юрист благотворительной организации Мирослава Харченко отметила, что депортированных украинских детей захватчики учат любить "русский мир".
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