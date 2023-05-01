Об этом информирует МВД Украины .

Сотрудники Миграционной службы Украины обнаружили иностранца, который имел двойное гражданство Королевства Швеция и Российской Федерации. Мужчина находился в Украине без разрешения и нарушал правила пересечения границы.

Оказалось, что мужчина родился в городе Свердловск в России

Правоохранители выяснили, что накануне полномасштабного вторжения РФ злоумышленник активно участвовал в пропагандистской деятельности в пользу агрессора. Иностранец выступал в англоязычном клубе, где выражал свою поддержку "русскому миру" и одобрял действия Путина в отношении Украины.

Таким образом, он пытался влиять на мнение участников клуба.

Иностранец был депортирован из Украины, ему запретили въезд на территорию страны на восемь лет.