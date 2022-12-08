Об этом информирует СБУ .

Среди трех коллаборанток была руководительница одного из "кадровых" подразделений фейкового органа. Она агитировала местных жителей к сотрудничеству с россиянами. В то же время, женщина подыскивала "единомышленников", которых призвала присоединиться к рядам оккупационного органа.

После освобождения областного центра Херсонской области коллаборант пыталась скрываться, но ее задержали. В настоящее время она находится под стражей. Ее объявлено подозрение по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).

Еще две вражеские приспешницы работали "инспектором отдела кадров ГУ МВД РФ Херсонской области" и "специалистом федеральной миграционной службы МВД РФ Херсонской области". За несколько дней до освобождения Херсона они скрылись на временно оккупированных территориях на юге Украины.

"Что касается них, собраны безоговорочные доказательства коллаборационной деятельности. Обвинительные акты направлены в суд", - отметили в СБУ.

8 декабря СБУ идентифицировала российского оккупанта, который 24 февраля отдал приказы стрелять по гражданским автомобилям, пытавшимся выехать из Харьковской области.