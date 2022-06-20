"Одну улицу проходили 4 недели, пало 70% роты": пленный коллаборант о потерях оккупантов в восточных областях

Видео допроса обнародовала Служба безопасности Украины.

В частности, он рассказывает о штурме Рубежного. Там в боях за одну улицу из его роты выжил примерно каждый четвёртый. А взять эту улицу оккупанты не могли почти месяц, несмотря на численное преимущество в 20 раз.

"Улицу Ленина (сейчас Владимирская – прим.) мы проходили в общей неделе 3, а может и 4. Продвигались с такими боями и потерями, что за это время большие разрушения были, большие потери. От роты пало процентов 70", – говорит российский прихвостень.

Потери россияне пополнили мобилизованными новобранцами и отправили бригаду из Рубежного в Северодонецк. Там, попав под шквальный огонь ВСУ, захватчики сдались, чтобы сохранить себе жизнь. В настоящее время этот и другие пленные из незаконных вооруженных формирований дают показания следователям СБУ.

Напомним, по состоянию на 20 июня защитники Украины уничтожили уже 33 800 российских оккупантов.

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