"Одну улицу проходили 4 недели, пало 70% роты": пленный коллаборант о потерях оккупантов в восточных областях
Оккупанты терпят огромные потери в боях на востоке Украины. Об этом рассказал пленный коллаборант из "народной милиции ЛНР"
Видео допроса обнародовала Служба безопасности Украины.
В частности, он рассказывает о штурме Рубежного. Там в боях за одну улицу из его роты выжил примерно каждый четвёртый. А взять эту улицу оккупанты не могли почти месяц, несмотря на численное преимущество в 20 раз.
"Улицу Ленина (сейчас Владимирская – прим.) мы проходили в общей неделе 3, а может и 4. Продвигались с такими боями и потерями, что за это время большие разрушения были, большие потери. От роты пало процентов 70", – говорит российский прихвостень.
Потери россияне пополнили мобилизованными новобранцами и отправили бригаду из Рубежного в Северодонецк. Там, попав под шквальный огонь ВСУ, захватчики сдались, чтобы сохранить себе жизнь. В настоящее время этот и другие пленные из незаконных вооруженных формирований дают показания следователям СБУ.
- Напомним, по состоянию на 20 июня защитники Украины уничтожили уже 33 800 российских оккупантов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.43
Покупка 34.43Продажа 35.25
-
EUR
Покупка 35.96Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное