Одну из выпущенных ночью по Киеву ракет сбил 20-летний нацгвардеец из ПЗРК

Об этом пишет Национальная Гвардия Украины.

Гвардиец имеет позывной Покемон и служит в зенитном ракетно-артиллерийском дивизионе бригады "Буревой".

Воздушную цель он сбил в 3:20.

"На этот раз было сложнее захватить цель, ведь было еще достаточно темно. Но результат говорит сам за себя. Эмоций от осознания и радости было еще больше, чем впервые. Я понимаю, что это не только сбитая ракета, но и спасенные жизни", – поделился впечатлениями Покемона.

Отмечается, что это не в первый раз, когда солдат сбивает подобную цель - в прошлый раз вражескую ракету он сбил 9 мая.