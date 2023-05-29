Одну из выпущенных ночью по Киеву ракет сбил 20-летний нацгвардеец из ПЗРК
В Нацгвардии рассказали, что одну из ракет, выпущенных по Киеву ночью 29 мая, сбил 20-летний военный из ПЗРК "Игла-1"
Об этом пишет Национальная Гвардия Украины.
Гвардиец имеет позывной Покемон и служит в зенитном ракетно-артиллерийском дивизионе бригады "Буревой".
Воздушную цель он сбил в 3:20.
"На этот раз было сложнее захватить цель, ведь было еще достаточно темно. Но результат говорит сам за себя. Эмоций от осознания и радости было еще больше, чем впервые. Я понимаю, что это не только сбитая ракета, но и спасенные жизни", – поделился впечатлениями Покемона.
Отмечается, что это не в первый раз, когда солдат сбивает подобную цель - в прошлый раз вражескую ракету он сбил 9 мая.
- В ночь на 29 мая враг выпустил по Украине до 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и около 35 "шахедов". ПВО удалось сбить 37 ракет и около 30 беспилотников.
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