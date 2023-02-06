Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

"Дмитрий Донской" ожидает утилизацию на военно-морской базе в населенном пункте Северодвинск вместе с двумя другими подводными лодками этого проекта.

Глава общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев заявил, что сейчас строится новый "Дмитрий Донской", проекта "Борей-А".

"Дмитрий Донской" - крупнейшая по водоизмещению подлодка в мире, она составляет 48 тысяч тонн. Какое-то время подлодка была самой большой по размерам (172 м длиной и 23 мм в ширину), но сейчас такой считается подлодка "Белгород"