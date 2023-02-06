Одну из крупнейших атомных подлодок РФ "Дмитрий Донской" отправили на утилизацию
Атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской" вывели из боевого состава флота России, он ожидает утилизацию вместе с двумя другими лодками такого же проекта
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
"Дмитрий Донской" ожидает утилизацию на военно-морской базе в населенном пункте Северодвинск вместе с двумя другими подводными лодками этого проекта.
Глава общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев заявил, что сейчас строится новый "Дмитрий Донской", проекта "Борей-А".
"Дмитрий Донской" - крупнейшая по водоизмещению подлодка в мире, она составляет 48 тысяч тонн. Какое-то время подлодка была самой большой по размерам (172 м длиной и 23 мм в ширину), но сейчас такой считается подлодка "Белгород"
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