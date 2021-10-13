Одну из главных лиц крымских коллаборационистов Поклонскую отправили послом РФ на острова возле Африки

Об этом говорится в его указе.



Путин предоставил Поклонской статус и полномочия чрезвычайного и полномочного посла.



Поклонская - юрист, политик, колаборантка. До оккупации работала в прокуратуре АР Крым, после - возглавила аналогичный псевдоорган оккупантов на полуострове. Впоследствии стала депутатом Госдумы РФ.



Республика Кабо-Верде - государство на 18 островах в океане в 620 км от западного побережья Африки.

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