Одну из главных лиц крымских коллаборационистов Поклонскую отправили послом РФ на острова возле Африки
Президент России Владимир Путин назначил экс-прокурора оккупированного Крыма Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде
Об этом говорится в его указе.
Путин предоставил Поклонской статус и полномочия чрезвычайного и полномочного посла.
Поклонская - юрист, политик, колаборантка. До оккупации работала в прокуратуре АР Крым, после - возглавила аналогичный псевдоорган оккупантов на полуострове. Впоследствии стала депутатом Госдумы РФ.
Республика Кабо-Верде - государство на 18 островах в океане в 620 км от западного побережья Африки.
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