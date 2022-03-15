"Однозначно агент ФСБ": Черновол обвинила главу ГБР Сухачева в причастности к уничтожению КБ "Луч" и в госизмене

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, сегодня ракетно-бомбовым ударом уничтожены производственные мощности Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч".

По словам Черновол, арест экс-нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского, который успел вывезти со складов сотни ракет до вышеуказанного авиаудара, и уничтожение ГосККБ "Луч" связаны между собой.

Арест был произведен по распоряжению главы ГБР Алексея Сухачева.



"Это однозначно связанные вещи. Требую ареста руководителя ГБР Сухачева за государственную измену", - пишет она.



Черновол также добавляет, что уничтожение ГосККБ "Луч" было результатом работы путинских агентов, в том числе и самого Сухачева. По ее словам, он выполнял приказы руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.



"Ракеты мы уберегли, а вот производство потеряли. И это все связанные вещи", – утверждает она.



В посте говорится, что именно за вывоз ракет Сухачев отдал приказ отряду специального назначения арестовать экс-нардепа Сергея Пашинского. Против него было заведено уголовное дело. По этому делу проходит и сама Черновол.

Экс-нардеп требует ареста Сухачева за государственную измену.



"ГБР – это филиал ФСБ", - добавляет она.

Напомним, что ранее экс-нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский назвал свой арест политическим преследованием и показательной расправой.