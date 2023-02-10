Одной из важнейших составляющих подготовки украинских пилотов к западной технике является усвоение английского авиационного языка, - капитан ВСУ Лось
Украинские воины должны овладеть сокращенным аиационным английским языком, чтобы взаимодействовать с британскими самолетами и радиосвязью
Об этом заявил доктор технических наук, капитан ВСУ Александр Лось в эфире Еспресо.
"Одной из важнейших составляющих первого этапа подготовки (украинских пилотов к использованию британских самолетов) является специальный сокращенный авиационный английский язык. Он другой", - отметил он.
По словам Александра Лося, ее необходимо овладеть, ведь украинские защитники будут взаимодействовать и с самой техникой, и с радиоканалом, радиосвязью, иностранными средствами управления.
"На этом должен быть очень большой акцент", - подчеркнул капитан ВСУ.
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