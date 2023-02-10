Об этом заявил доктор технических наук, капитан ВСУ Александр Лось в эфире Еспресо.

"Одной из важнейших составляющих первого этапа подготовки (украинских пилотов к использованию британских самолетов) является специальный сокращенный авиационный английский язык. Он другой", - отметил он.

По словам Александра Лося, ее необходимо овладеть, ведь украинские защитники будут взаимодействовать и с самой техникой, и с радиоканалом, радиосвязью, иностранными средствами управления.

"На этом должен быть очень большой акцент", - подчеркнул капитан ВСУ.