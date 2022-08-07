Одной из причин войны в Украине является безнаказанность преступлений коммунизма, - премьер Эстонии.

Об этом пишут в ERR со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

"Сегодня у свободного мира есть окно возможностей остановить российский империализм. Мы стали свидетелями огромных изменений в политике стран Запада. Но эти изменения – только начало, и они должны быть устойчивыми. Агрессор не изменил и не отменил своих преступных целей. Это значит, что мы не можем сделать ни одного шага назад. Напротив, нам нужно двигаться вперед, и важные изменения в нашей политике должны стать постоянными", - сказала премьер-министр.

По словам Каллас, безнаказанность преступлений коммунистического режима - одна из главных причин того, что "мы снова столкнулись с разрушительной и геноцидной войной на европейской земле".

Она добавила, что в дополнение к расследованию военных преступлений необходимо создать специальный международный трибунал для привлечения Кремля к ответственности за преступление агрессии.

"Путин рассчитывает на безнаказанность. Поэтому мы тем более должны сделать все возможное, чтобы все, кто стоит за агрессией и массовыми преступлениями против Украины, были наказаны", - подчеркнула Каллас.

4 августа министр иностранных дел Эстонии призвал к общеевропейскому запрету на визы для граждан России . Урмас Рейнсалу заявил, что ЕС должен еще больше изолировать страну-агрессора.

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