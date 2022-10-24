Одной из причин падения самолета в Иркутске назвали отравление пилотов азотом, - росСМИ
Экстренные службы РФ сообщили, что одной из причин падения самолета в Иркутске, 23 октября, может быть потеря сознания пилотов из-за отравления азотом. В свою очередь, следственный комитет РФ основными версиями называет отказ авиационной техники и ошибку пилотирования
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Российские СМИ отмечают, что пилоты Су-30 не могли увести самолет от жилого сектора, поскольку упали в обморок во время полета. По словам экстренных служб, причиной этого мог стать остаток азота в кислородных баллонах.
Следственный комитет РФ основными версиями называет отказ авиационной техники и ошибку пилотирования. Учреждение сообщает, что следователи допросили руководство и сотрудников авиапредприятия. Сейчас проводят дополнительный осмотр места происшествия. Уже изъяты образцы топлива, заправленного в самолет, унифицирована газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы, произведена выемка летно-технической документации на воздушное судно.
Известно, что погибли заслуженный лётчик-испытатель РФ и военный лётчик второго класса.
- 23 октября в российском Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом, оба пилота погибли, среди гражданских пострадавших нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.9
Покупка 39.9Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 38.32Продажа 39.39
- Актуальное
- Важное