Одной из причин падения самолета в Иркутске назвали отравление пилотов азотом, - росСМИ

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Российские СМИ отмечают, что пилоты Су-30 не могли увести самолет от жилого сектора, поскольку упали в обморок во время полета. По словам экстренных служб, причиной этого мог стать остаток азота в кислородных баллонах.

Следственный комитет РФ основными версиями называет отказ авиационной техники и ошибку пилотирования. Учреждение сообщает, что следователи допросили руководство и сотрудников авиапредприятия. Сейчас проводят дополнительный осмотр места происшествия. Уже изъяты образцы топлива, заправленного в самолет, унифицирована газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы, произведена выемка летно-технической документации на воздушное судно.

Известно, что погибли заслуженный лётчик-испытатель РФ и военный лётчик второго класса.

23 октября в российском Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом, оба пилота погибли, среди гражданских пострадавших нет.

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