Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Достаточно понимать международный правовой статус Босфора и Дарданеллы, чтобы сделать так, чтобы Черноморский флот РФ никакого влияния не имел ни в Черном, ни в Средиземном море. Почему-то не обращают внимания на экономический фактор в этой войне. Одной из причин агрессии РФ - это планы Украины по разработке и добыче сланцевых углеводородов и освоению шельфа Черного моря.Это кардинально меняло бы европейский глобальный рынок углеводородов.Второе, по четырем показателям аграрной продукции Украина входит в мировые лидеры.Удар по украинской инфраструктуре зерна - это удар по мировому глобальному рынку, и это использование инструмента голода в отношении многих народов и государств. Только украинцы понимают, что такое инструмент голода в экспансии Москвы. Она неоднократно использовала его в Украине", - подчеркнул Бессмертный.

Дипломат также добавил, что Россия сегодня использует голод как инструмент экспансии по отношению к африканским народам, выбрасывая Украину ударами по инфраструктуре зерна из мирового рынка кукурузы, пшеницы, ячменя, масла.

"Путин мечтает, что Россия займет эти позиции. Поэтому он лжет, что Россия может компенсировать поставки зерна в Африку. Ничего она не могла ни раньше компенсировать, ни сейчас, ни в перспективе. Дело не в землях, а в отсутствии соблюдения технологий, которые приводят к плохому качеству этой продукции", - отметил Бессмертный.

По словам дипломата, нельзя пренебрегать экономическим фактором.

"Если Путину удастся нанести удар по глобальному аграрному рынку, и голод станет инструментом - это означает, что в очередной раз в истории Путин сможет диктовать многим государствам свои условия. Акватория Черного моря требует создания боеспособной коалиции флотилий ведущих стран, с учетом международного правового статуса проливов Босфора и Дарданеллы, описывающие режим использования этих проливов», - подчеркнул Бессмертный.