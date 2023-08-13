Полякам предстоит высказаться по трем предлагаемым вопросам. В воскресенье, 13 августа 2023 года, глава правительства Матеуш Моравецкий представил третий вопрос, передает Polsat.

Оно касается требования руководства Евросоюза о размещении мигрантов из других континентов.

"В понедельник Совет министров примет формулировку всех вопросов референдума. Мы подадим их на следующем заседании Сейма", - заявил польский премьер.

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По данным Polsat, еще предстоит четвертый вопрос. Его объявят 14 августа.

Вместе с сегодняшним известные три вопроса референдума сформулированы следующим образом:

"Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий?" "Вы за повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин?" "Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?"