Одновременно с выборами в Польше осенью пройдет референдум: какие выносятся вопросы
15 октября 2023 года на территории Республики Польша должны состояться выборы обеих палат парламента (сейма и сената). На этот же день будет назначен и всенародный референдум
Полякам предстоит высказаться по трем предлагаемым вопросам. В воскресенье, 13 августа 2023 года, глава правительства Матеуш Моравецкий представил третий вопрос, передает Polsat.
Оно касается требования руководства Евросоюза о размещении мигрантов из других континентов.
"В понедельник Совет министров примет формулировку всех вопросов референдума. Мы подадим их на следующем заседании Сейма", - заявил польский премьер.
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По данным Polsat, еще предстоит четвертый вопрос. Его объявят 14 августа.
Вместе с сегодняшним известные три вопроса референдума сформулированы следующим образом:
- "Поддерживаете ли вы продажу государственных предприятий?"
- "Вы за повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин?"
- "Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанного европейской бюрократией?"
- Основную конкуренцию правящей национал-демократической партии "Право и справедливость" составляет либеральная "Гражданская платформа" во главе с экспремьером и экспредседателем Европейского Совета Дональдом Туском .
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