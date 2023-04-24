Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Инженер-разработчик дал комментарий о готовности российских ПВО к действиям украинских дронов.

"Россияне тоже не стоят на месте, они приспосабливаются, изучают, уделяют много внимания развитию новых систем радаров, не только радиоэлектронной борьбы, но и радиоэлектронной разведки. То есть, даже если дрона не видно на радаре, то его слышно другими средствами. Но территории большие, и когда летит низенько маленький дрон, то его за 10 км не видит ни одна РЭБ или радары. Конечно, россияне готовились воевать и против самолетов тоже, которые стоят миллионы долларов, соответственно, их экономически целесообразно сбивать ракетами стоимостью в сотни тысяч долларов. А работать ракетами, которые стоят $100 000 или $300 000, против дронов стоимостью $1 000 или $2 000, это противника экономически истощает", - отметил инженер-разработчик.

Виталий Брызгалов добавил, что ракеты в РФ очень быстро заканчиваются, а в условиях санкций им сложно выработать их в большом количестве.

"Одновременная работа 50 наших дронов может парализовать любую российскую ПВО, потому что дроны могут имитировать цели или создавать помехи, также обнаруживать цели, а ударные дроны могут уничтожать указанные места. Может быть очень интересно, когда дронов много, поэтому мы как раз и концентрируемся на массовом производстве ударных дронов, которые могут работать с любыми целями, имея соответствующую подготовку и систему на борту. Дроны могут быть разнообразны, то есть сам носитель является универсальным, поэтому на него можно установить камеру с большой оптикой, а можно и просто ориентироваться по приборам", – объяснил Брызгалов.