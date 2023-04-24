Одновременная работа 50 наших дронов может парализовать любое российское ПВО, - инженер-разработчик Брызгалов
Виталий Брызгалов, инженер-разработчик, отметил, что россиянам экономически нецелесообразно работать по дронам ракетами, которые стоят в сотни раз больше, чем сами дроны
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Инженер-разработчик дал комментарий о готовности российских ПВО к действиям украинских дронов.
"Россияне тоже не стоят на месте, они приспосабливаются, изучают, уделяют много внимания развитию новых систем радаров, не только радиоэлектронной борьбы, но и радиоэлектронной разведки. То есть, даже если дрона не видно на радаре, то его слышно другими средствами. Но территории большие, и когда летит низенько маленький дрон, то его за 10 км не видит ни одна РЭБ или радары. Конечно, россияне готовились воевать и против самолетов тоже, которые стоят миллионы долларов, соответственно, их экономически целесообразно сбивать ракетами стоимостью в сотни тысяч долларов. А работать ракетами, которые стоят $100 000 или $300 000, против дронов стоимостью $1 000 или $2 000, это противника экономически истощает", - отметил инженер-разработчик.
Виталий Брызгалов добавил, что ракеты в РФ очень быстро заканчиваются, а в условиях санкций им сложно выработать их в большом количестве.
"Одновременная работа 50 наших дронов может парализовать любую российскую ПВО, потому что дроны могут имитировать цели или создавать помехи, также обнаруживать цели, а ударные дроны могут уничтожать указанные места. Может быть очень интересно, когда дронов много, поэтому мы как раз и концентрируемся на массовом производстве ударных дронов, которые могут работать с любыми целями, имея соответствующую подготовку и систему на борту. Дроны могут быть разнообразны, то есть сам носитель является универсальным, поэтому на него можно установить камеру с большой оптикой, а можно и просто ориентироваться по приборам", – объяснил Брызгалов.
- 24 апреля ночью украинские дроны атаковали бухту в Севастополе
- Также росСМИ заявили о падении украинского дрона с 17 кг взрывчатки в Подмосковье.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.7
Покупка 37.7Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 41.07Продажа 41.9
- Актуальное
- Важное