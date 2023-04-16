Об этом пишет Reuters.

"Мы знаем о заявлениях Польши и Венгрии относительно запрета импорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, - говорится в заявлении, присланном по электронной почте. - В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, а потому односторонние действия неприемлемы" .

"В столь сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения в рамках ЕС", - добавляется в заявлении.

Отмечается, что после того, как российское вторжение заблокировало некоторые черноморские порты, большое количество украинского зерна, которое дешевле, чем произведенное в Европейском Союзе, осталось в странах Центральной Европы из-за логистических проблем, что привело к падению цен и продаж для местных фермеров.