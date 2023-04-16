Односторонняя торговля государств-членов ЕС неприемлема: Еврокомиссия о запрете импортировать зерно из Украины
Представитель Европейской комиссии заявил, что односторонние действия стран-членов Европейского Союза по торговле неприемлемы. Это произошло на фоне запрещения импорта украинского зерна Польшей и Венгрией
Об этом пишет Reuters.
"Мы знаем о заявлениях Польши и Венгрии относительно запрета импорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, - говорится в заявлении, присланном по электронной почте. - В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, а потому односторонние действия неприемлемы" .
"В столь сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения в рамках ЕС", - добавляется в заявлении.
Отмечается, что после того, как российское вторжение заблокировало некоторые черноморские порты, большое количество украинского зерна, которое дешевле, чем произведенное в Европейском Союзе, осталось в странах Центральной Европы из-за логистических проблем, что привело к падению цен и продаж для местных фермеров.
- Напомним, 29 марта премьер-министр Моравецкий заявил, что Польша обещает ввести правила, ограничивающие наплыв украинского зерна в страну, объясняя это возможной дестабилизацией на рынке импорта.
- В Румынии фермеры требуют запретить импорт и транзит зерна из Украины: угрожают общенациональным протестом.
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