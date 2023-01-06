Одностороннее прекращение огня похоже на попытку России выиграть время, - Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал объявление Владимира Путина о 36-часовом прекращении огня по случаю православного Рождества сомнительным
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Борреля.
"Кремлю полностью не хватает доверия, и это заявление об одностороннем прекращении огня не заслуживает доверия. Именно Россия начала эту нелегитимную агрессию. Когда агрессор говорит о прекращении огня, я думаю, что приходящая к нам всем реакция - это скептицизм перед лицом такого лицемерия. ", – отметил он.
Боррель добавил, что приказ президента России Путина похож на попытку Москвы "выиграть время для перегруппировки своих войск". Поэтому глава дипломатии призвал к "конкретным действиям на местах", включая "полное прекращение военных атак" и вывод Москвой войск и военной техники с украинской территории.
- В сентябре 2022 года глава российской православной церкви Кирилл (Гундяев) призвал мобилизованных в России идти на войну против Украины и не бояться умереть. "Христос воскрес – и вы воскреснете", – говорил он.
- Глава Кремля Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу на Рождество 6-7 января прекратить огонь на линии фронта в Украине. На эти заявления отреагировали советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк и секретарь СНБО Алексей Данилов. "РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает лишь как "пропагандист войны". РПЦ призвала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации РФ. Поэтому заявление РПЦ о "рождественском перемирии" - циничная ловушка и элемент пропаганды", – написал Подоляк.
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