Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Российская власть как раз пытается этими краткосрочными, или одноразовыми, добровольческими батальонами затыкать дыры на поле боя. В таком случае всеобщая мобилизация все равно не будет иметь никакого смысла из-за низких возможностей подготовки личного состава", - отметил Згурец.

Аналитик добавил, что российские медиа активно распространяют информацию о формировании добровольческих батальонов по всей России.

"В российской прессе появляется информация о формировании добровольческих батальонов во всех регионах Российской Федерации. Есть также информация, что эти добровольческие батальоны россиян участвуют в боевых действиях в зоне Изюма. Для нас главное - перемалывать российский личный состав артиллерией и дальнобойным оружием, минимизируя столкновения наших подразделений", - отметил Сергей Згурец.

2 августа Институт изучения войны сообщил, что в России 4 области формируют добровольческие батальоны для войны в Украине: Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская.

5 августа ISW сообщил, что в России новые батальоны формируются из "добровольцев" без военного опыта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb