Одноразовыми добровольческими батальонами Россия пытается затыкать дыры на поле боя, - военный эксперт Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец рассказал, что страна-агрессор Российская Федерация пытается затыкать дыры на поле боя одноразовыми добровольческими батальонами
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Российская власть как раз пытается этими краткосрочными, или одноразовыми, добровольческими батальонами затыкать дыры на поле боя. В таком случае всеобщая мобилизация все равно не будет иметь никакого смысла из-за низких возможностей подготовки личного состава", - отметил Згурец.
Аналитик добавил, что российские медиа активно распространяют информацию о формировании добровольческих батальонов по всей России.
"В российской прессе появляется информация о формировании добровольческих батальонов во всех регионах Российской Федерации. Есть также информация, что эти добровольческие батальоны россиян участвуют в боевых действиях в зоне Изюма. Для нас главное - перемалывать российский личный состав артиллерией и дальнобойным оружием, минимизируя столкновения наших подразделений", - отметил Сергей Згурец.
- 2 августа Институт изучения войны сообщил, что в России 4 области формируют добровольческие батальоны для войны в Украине: Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская.
- 5 августа ISW сообщил, что в России новые батальоны формируются из "добровольцев" без военного опыта.
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