Однополые браки и эвтаназия: патриарх Кирилл похвалил Африку за отказ от "грехов"
Российский патриарх Кирилл похвалил Африку за "отказ от грехов", к которым отнес однополые браки и эвтаназию, и заявил, что страны разделяют одинаковые моральные ценности
Об этом пишет СNN .
На форуме "Россия-Африка" он подчеркнул, что многие африканские страны и РФ готовы защищать общие для государств "нравственные ценности".
"За последние 10 лет мир изменился до неузнаваемости. Я говорю не только о политических вопросах, но и об этом опасном моральном климате, который иногда агрессивно формируют некоторые западные страны", - заявил патриарх Кирилл.
Кирилл утверждает, что коллективный Запад формирует "совершенно неправильный культ свободы и уничтожение традиционной семьи", которые приведут к "духовной деградации".
"Эти и другие примеры я бы назвал антиценностями, которые приведут к моральной и духовной деградации. Несмотря на огромное давление, большинство африканских стран исключают так называемые однополые браки, эвтаназию и другие грехи", - добавил российский церковник.
Патриарх Кирилл также заявил, что "взаимопонимание основ человеческой жизни и нравственных ценностей" сближает Россию и страны Африки.
- Патриарх Кирилл заявил , что Россия "сдерживает мир от тотального зла - то есть, пришествие антихриста", а также, по его словам, многие "видят в РФ последний оплот".
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