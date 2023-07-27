Об этом пишет СNN .

На форуме "Россия-Африка" он подчеркнул, что многие африканские страны и РФ готовы защищать общие для государств "нравственные ценности".

"За последние 10 лет мир изменился до неузнаваемости. Я говорю не только о политических вопросах, но и об этом опасном моральном климате, который иногда агрессивно формируют некоторые западные страны", - заявил патриарх Кирилл.

Кирилл утверждает, что коллективный Запад формирует "совершенно неправильный культ свободы и уничтожение традиционной семьи", которые приведут к "духовной деградации".

"Эти и другие примеры я бы назвал антиценностями, которые приведут к моральной и духовной деградации. Несмотря на огромное давление, большинство африканских стран исключают так называемые однополые браки, эвтаназию и другие грехи", - добавил российский церковник.

Патриарх Кирилл также заявил, что "взаимопонимание основ человеческой жизни и нравственных ценностей" сближает Россию и страны Африки.