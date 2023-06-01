Однополая пара выиграла дело против Украины в ЕСПЧ

Об этом сообщили в Украинском Хельсинкском союзе по правам человека.

С 2010 года заявители, Андрей Маймулахин и Андрей Марков, проживают вместе как партнеры. В 2014 году они решили обратиться в Европейский суд по правам человека из-за невозможности легализовать свои отношения в Украине.

Суд отметил, что в отличие от разнополых пар, гей-пара не имеет права на юридическое признание и защиту.

В процессе рассмотрения дела Украина признала, что заявители лишены какой-либо возможности урегулировать основные аспекты своей жизни как супругов, за исключением определенных имущественных аспектов, и только как частные лица, заключающие договоры в соответствии с гражданским законодательством.

"Такие частные договорные соглашения не могут считаться предоставляющими супругам признание и необходимую защиту, поскольку они имеют ограниченную сферу действия и не обеспечивают некоторые основные потребности, которые являются фундаментальными для регулирования отношений между супругами", - отметили в ЕСПЧ.

Таким образом, суд признал дискриминацию пары со стороны государства. Каждый мужчина должен получить компенсацию в размере 5 тысяч евро.