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Однополая пара выиграла дело против Украины в ЕСПЧ

1 июня, 2023 четверг
16:25
Общество

1 июня Европейский суд по правам человека вынес решение по делу украинской гей-пары, подавшей иск о нарушении государством его права на регистрацию брака

Об этом сообщили в Украинском Хельсинкском союзе по правам человека.

С 2010 года заявители, Андрей Маймулахин и Андрей Марков, проживают вместе как партнеры. В 2014 году они решили обратиться в Европейский суд по правам человека из-за невозможности легализовать свои отношения в Украине.

Суд отметил, что в отличие от разнополых пар, гей-пара не имеет права на юридическое признание и защиту.

В процессе рассмотрения дела Украина признала, что заявители лишены какой-либо возможности урегулировать основные аспекты своей жизни как супругов, за исключением определенных имущественных аспектов, и только как частные лица, заключающие договоры в соответствии с гражданским законодательством.

"Такие частные договорные соглашения не могут считаться предоставляющими супругам признание и необходимую защиту, поскольку они имеют ограниченную сферу действия и не обеспечивают некоторые основные потребности, которые являются фундаментальными для регулирования отношений между супругами", - отметили в ЕСПЧ.

Таким образом, суд признал дискриминацию пары со стороны государства. Каждый мужчина должен получить компенсацию в размере 5 тысяч евро.

Новости
Украина
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