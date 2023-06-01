Однополая пара выиграла дело против Украины в ЕСПЧ
1 июня Европейский суд по правам человека вынес решение по делу украинской гей-пары, подавшей иск о нарушении государством его права на регистрацию брака
Об этом сообщили в Украинском Хельсинкском союзе по правам человека.
С 2010 года заявители, Андрей Маймулахин и Андрей Марков, проживают вместе как партнеры. В 2014 году они решили обратиться в Европейский суд по правам человека из-за невозможности легализовать свои отношения в Украине.
Суд отметил, что в отличие от разнополых пар, гей-пара не имеет права на юридическое признание и защиту.
В процессе рассмотрения дела Украина признала, что заявители лишены какой-либо возможности урегулировать основные аспекты своей жизни как супругов, за исключением определенных имущественных аспектов, и только как частные лица, заключающие договоры в соответствии с гражданским законодательством.
"Такие частные договорные соглашения не могут считаться предоставляющими супругам признание и необходимую защиту, поскольку они имеют ограниченную сферу действия и не обеспечивают некоторые основные потребности, которые являются фундаментальными для регулирования отношений между супругами", - отметили в ЕСПЧ.
Таким образом, суд признал дискриминацию пары со стороны государства. Каждый мужчина должен получить компенсацию в размере 5 тысяч евро.
- 26 мая президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию по поводу регистрируемых партнерств для однополых пар.
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