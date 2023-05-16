Одному из руководителей 501 батальона морпехов, из-за которого 277 военных оказались в российском плену, объявили подозрение в госизмене
ДБР объявило подозрение в госизмене одному из руководителей 501-го отдельного батальона морпехов, из-за которого 277 военных оказались в плену во время обороны Мариуполя
Об этом сообщило Госбюро расследований.
С конца февраля 2022 г. военные этого батальона обороняли Мариуполь. В апреле того же года российские пропагандисты распространили информацию о том, что морпехи 501 батальона якобы добровольно сдались в плен в окруженном городе.
По данным следствия, начальник вещевой службы тыла 501-го батальона изменил присяге и перешел на сторону врага.
"Он вступил в сговор с россиянами и фактически уговорил командира сдаться. Пользуясь тяжелой ситуацией, в которой оказались силы обороны в Мариуполе, предатель побуждал командира прекратить оборонные действия, сдать оружие и личный состав", - отметили в ДБР.
Следователи отмечают, что 277 военных батальона получили приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили на оккупированную территорию Донбасса.
Также, по информации ДБР, военных ввели в заблуждение, поэтому они не осознавали и не могли осознавать противоправный характер приказа или распоряжения о сдаче в плен. Поэтому бюро закрыло производство по 277 солдатам батальона по подозрению в дезертирстве. Это позволит возобновить выплаты родственникам этих пленных морпехов.
Также следователи установили, что начальник вещевой службы после того, как перешел на сторону врага, переехал в родное Бердянск на временно оккупированное Запорожье. Оттуда он продолжил призывать украинских защитников переходить на сторону России и за вознаграждение передавать данные о размещении ВСУ. ДБР установило по крайней мере три факта такой агитации в апреле-июне 2022 года.
Начальнику вещной службы тыла 501 ОБМП ВМС ВСУ уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы.
- 10 мая сообщалось, что бывшего правоохранителя из Купянска ждет пожизненное лишение свободы . Муж издевался над украинцами и сотрудничал с оккупантами.
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