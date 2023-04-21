Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью Интерфакс-Украина.

Он сообщил, что 19 священников УПЦ МП лишили гражданства Украины.

"Наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковный сан", - заявил глава СБУ.

"Враг очень ценит своих агентов в рясах, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих", - рассказал он.

По словам Малюка, возбуждены уголовные производства в отношении 61 священнослужителя. Украинские суды уже вынесли семь приговоров в отношении священнослужителей УПЦ МП, вставших на сторону российских оккупантов.