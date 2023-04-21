Одного священника УПЦ МП обменяли на 28 украинских бойцов, - СБУ
Служба безопасности Украины возбудила уголовные производства по 61 священнослужителю УПЦ МП. Двух священников московского патриархата удалось обменять на украинских военнослужащих
Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью Интерфакс-Украина.
Он сообщил, что 19 священников УПЦ МП лишили гражданства Украины.
"Наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковный сан", - заявил глава СБУ.
"Враг очень ценит своих агентов в рясах, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих", - рассказал он.
По словам Малюка, возбуждены уголовные производства в отношении 61 священнослужителя. Украинские суды уже вынесли семь приговоров в отношении священнослужителей УПЦ МП, вставших на сторону российских оккупантов.
- Верховная Рада Украины в ближайшее время рассмотрит законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с церковью России. Планируется первое чтение.
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