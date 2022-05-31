Одного из захваченных оккупантами работников ОБСЕ освободили из плена
Немецкая дипломат, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмидт сообщила, что из плена освободили одного из ее коллег
Об этом генеральный секретарь ОБСЕ написала в Твиттере.
Кроме того, она обратилась к россиянам и коллаборантам с требованием освободить еще нескольких представителей организации. находящиеся в плену.
"Я призываю освободить трех коллег, которые остаются под стражей в Донецке и Луганске. Я буду продолжать без устали работать для их немедленного возвращения к своим близким", - написала Шмидт.
- Напомним, оккупанты взяли в плен работников ОБСЕ в Луганске и Донецке.
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