Одного из захваченных оккупантами работников ОБСЕ освободили из плена

Об этом генеральный секретарь ОБСЕ написала в Твиттере.

Кроме того, она обратилась к россиянам и коллаборантам с требованием освободить еще нескольких представителей организации. находящиеся в плену.

"Я призываю освободить трех коллег, которые остаются под стражей в Донецке и Луганске. Я буду продолжать без устали работать для их немедленного возвращения к своим близким", - написала Шмидт.