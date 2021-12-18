Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Новости Одного из участников штурма Капитолия в Вашингтоне приговорили к пяти годам

Одного из участников штурма Капитолия в Вашингтоне приговорили к пяти годам

18 декабря, 2021 суббота
12:07
Новости Капитолий, Вашингтон (США)

Житель Флориды, который 6 января напал на полицию во время штурма Капитолия США с огнетушителем, приговорен к более чем пяти годам за решеткой

Об этом сообщает CNN.

Роберт Скотт Палмер стал первым осужденным за нападение на офицера полиции с использованием "опасного оружия".

Он должен отсидеть 5 лет и 3 месяца. Приговор может стать прецедентом для более 140 человек, которые имеют подобные обвинения.

Палмер был первым, кого удалось идентифицировать следствию среди участников штурма.

Согласно приговору, Палмер распылил содержимое огнетушителя на кордон полиции и дважды бросал уже пустую канистру в офицера.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
17 декабря, 2021 пятница
Дело непригодных катеров "Кентавр": ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику Минобороны
российские войска
15 декабря, 2021 среда
"Продовольствие предназначалось для военных РФ, которые дислоцируются в ДНР и ЛНР: суд Ростова впервые признал наличие войск на Донбассе
МЗС РФ
17 декабря, 2021 пятница
Отказ Украине во вступлении в НАТО, ограничение военной деятельности: РФ обнародовала требования насчет "гарантий безопасности"
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.1
    Покупка 27.1
    Продажа 27.35
  • EUR
    Покупка 30.53
    Продажа 30.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
18 декабря
11:44
На юге Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла
11:28
МИД РФ
В МИД РФ заявили, что "все гарантии ненападения на Украину дали в Будапештском меморандуме"
11:04
В Киеве не выделили участки для строительства Турцией квартир для крымских татар, – заместитель Верещук
10:31
Виктор Ляшко
В Украине зафиксировали первый случай COVID-штамма "Омикрон", - Ляшко
10:24
Путин
Если Путину удастся поглотить соседей – это его вдохновит, – замглавы МИД Латвии
09:54
Эксклюзив
Матрица 4
Почему "Матрица" – это гораздо больше, чем просто блокбастер
09:45
В ЮНИСЕФ призвали не закрывать школы из-за COVID-штамма "Омикрон"
09:33
Украина попросила у США новое оружие, - CNN
09:13
ЮАР планирует исследовать Антарктику с помощью украинского ледокола, - посол
08:49
В Ирландии вводят комендантский час из-за распространения коронавируса
08:25
17 декабря в Украине зафиксировали 7,5 тыс. новых случаев COVID-19
08:11
Джейк Салливан
США планирует расширить военную помощь Украине, - советник Байдена
07:55
В оккупированном Крыму выпустили из-под ареста координатора "Крымской солидарности" Сейдалиева
07:30
Сутки в зоне ООС: оккупанты четыре раза обстреляли ВСУ
07:14
РФ вышла из соглашения об открытом небе
2021, пятница
17 декабря
22:57
Укрзализныця запустит 6 дополнительных поездов к новогодним праздникам
22:55
Путин еще не принял решение о полномасштабном вторжении в Украину, - советник Байдена
22:43
В 2022 году военные пройдут 10 международных учений в Украине и 16 за рубежом, - Резников
22:38
Александр Гогилашвили
Эксзамглавы МВД Гогилашвили заявил, что его не охраняет "Альфа"
22:21
Австрия легализовала эвтаназию
22:18
Эксзаместитель Монастриского Гогилашвили заявил, что у него нет гражданства РФ
21:53
В Украине определили книгу года по версии BBC: победителем стал ветеран АТО Артем Чех с романом "Кто ты такой?"
21:48
Порошенко отбыл в запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу
21:34
Эксклюзив
На фоне первых начислений "тысячи Зеленского" спрос на книги повысился примерно в 2,5 раза, - соучредитель издательства
21:26
Эксклюзив
Климкин: Украина и европейские страны должны ответить на ультиматум РФ по НАТО
21:24
Зеленский подписал закон о Службе военного капелланства
20:52
Эксклюзив
Источник проблем со снабжением электроэнергией - популистическая тарифная политика, - эксперт Павлюк
20:52
Пытали людей, чтобы выбить деньги: СБУ задержала злоумышленников в Прикарпатье, среди них - бывший милиционер
20:26
Обновлено
Владимир Зеленский и Борис Джонсон
Джонсон обсудил с Зеленским урегулирование конфликта на Донбассе и рассказал, о чем говорил с Путиным
20:05
Эксклюзив
Политолог Саакян заявил, что у команды Зеленского нет кадровой политики
20:04
Министерство иностранных дел Украины
МИД Украины о предложении РФ по "гарантиям безопасности": главную угрозу ЕС создает российская агрессия
19:43
Денис Шмигаль
Добыча своего газа, водород и тепломодернизация: Шмыгаль рассказал о направлениях работы по повышению энергоэффективности в Украине
19:21
Людмила Денисова
Оккупанты изменили имя украинского пленного, чтобы его не нашли, - Денисова
19:19
Не только на украинском: с 2022 года Рада будет публиковать законы на английском языке и создаст приложение
19:09
В Украине создали координационный энергетический штаб
18:57
В Украину прибыли более 80 тонн угля из Австралии
18:45
В медучреждении Краматорска произошел пожар: сгорели 10 "скорых"
18:17
Дело непригодных катеров "Кентавр": ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику Минобороны
18:14
Дмитрий Песков
Песков: Украина потеряна для России как союзник и партнер
18:08
Виктор Медведчук
"Безусловно, за наличные": подсанкционный нардеп Медведчук объяснил, за какие средства ремонтирует свой дворец в Пуще-Водице
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV