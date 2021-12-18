Одного из участников штурма Капитолия в Вашингтоне приговорили к пяти годам

Об этом сообщает CNN.

Роберт Скотт Палмер стал первым осужденным за нападение на офицера полиции с использованием "опасного оружия".



Он должен отсидеть 5 лет и 3 месяца. Приговор может стать прецедентом для более 140 человек, которые имеют подобные обвинения.

Палмер был первым, кого удалось идентифицировать следствию среди участников штурма.

Согласно приговору, Палмер распылил содержимое огнетушителя на кордон полиции и дважды бросал уже пустую канистру в офицера.

6 января 2021 года сторонники тогдашнего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия во время окончательного определения результатов президентских выборов.

В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы.

49-летней Анне Морган-Ллойд из штата Индиана суд дал три года условно и запретил владеть оружием за участие в штурме Капитолия в толпе трампистов после объявления о победе Джо Байдена на выборах.

В июле участника штурма Капитолия США, жителя Флориды Пола Ходжкинса приговорили к восьми месяцам тюрьмы.

Четверо сотрудников полиции, охранявших Капитолий, совершили самоубийство.