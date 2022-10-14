Об этом сообщают российские telegram-каналы.

Сообщается, что в России отменили авиарейс из Уфы в турецкую Анталию из-за того, что второму пилоту пришла повестка в армию и ему уже было запрещено пересечение границы.

Согласно сообщению, пассажиров рейса авиакомпании Azur Air сначала два часа продержали на взлетно-посадочной полосе, а потом объявили по громкой связи:

"В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет".

По словам туристов, проходивших регистрацию рядом со вторым пилотом, повестка ему поступила, когда тот еще был дома. Однако мужчина ее проигнорировал и никому об этом не рассказал, поэтому пилота остановили на паспортном контроле.

Генштаб во вторник, 11 октября, сообщил, что в России продолжаются бунты среди мобилизованных.

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