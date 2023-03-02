Одного из мужчин россияне расстреляли в авто: в Бородянке обнаружили новое захоронение мирных жителей
В Бородянке было обнаружено очередное захоронение гражданских. Во время эксгумации правоохранители достали тела трех мужчин, одного оккупанты расстреляли в авто, лица других двух до сих пор не установлены
Об этом сообщила Нацполиция Киевской области.
Мужчине, погибшему в автомобиле, было 50 лет.
Отмечается, что убитых похоронил один из местных жителей около 8 марта прошлого года. Позже он смог уехать из оккупации, поэтому только сейчас сообщил в полицию о месте захоронения.
"Они с товарищем находили расстрелянные тела и имели возможность в то время совершить временное захоронение. Затем, когда оккупанты совершили такой режим, еще невозможно было свободно передвигаться по городу, он выехал на более безопасную территорию и только сейчас вернулся и сообщил в Нацполицию, которая совершала погребение", - говорится в заявлении.
Также в Нацполиции сообщили, что на сегодняшний день, с этими тремя телами, в Киевской области было найдено 1373 убитых граждан.
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