Одного из лучших теннисистов Украины поймали на допинге

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса.



Допинг-тест Даниила Калениченко, который был взят еще в ноябре 2021 года, когда украинец выступал на ATP Challenger Tour в словацкой Братиславе, показал положительный результат.



В пробе украинского теннисиста был обнаружен метаболит лигандрол - запрещенное вещество из списка WADA. 27-летний Калениченко имеет право обратиться к председателю Независимого трибунала об отмене временной дисквалификации.



Сейчас 27-летний Даниил Калениченко занимает 469-е место в рейтинге ATP - это четвертый показатель среди украинцев-мужчин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb