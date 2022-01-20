Одного из лучших теннисистов Украины поймали на допинге
Украинский теннисист Даниил Калениченко провалил тест на допинг
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса.
Допинг-тест Даниила Калениченко, который был взят еще в ноябре 2021 года, когда украинец выступал на ATP Challenger Tour в словацкой Братиславе, показал положительный результат.
В пробе украинского теннисиста был обнаружен метаболит лигандрол - запрещенное вещество из списка WADA. 27-летний Калениченко имеет право обратиться к председателю Независимого трибунала об отмене временной дисквалификации.
Сейчас 27-летний Даниил Калениченко занимает 469-е место в рейтинге ATP - это четвертый показатель среди украинцев-мужчин.
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