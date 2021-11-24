Одного из лучших футболистов мира осудили на условный срок
Уголовный суд Версаля признал форварда "Реала" Карима Бензему виновным в шантаже и приговорил к одному году тюрьмы условно
Карим Бензема признан виновным в соучастии и попытке шантажа. Звезду "Реала" приговорили к одному году тюрьмы условно и штрафу в 75 тыс. евро. Это максимально возможное наказание по данному делу.
Бензема был обвинен в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера в сеть.
Из-за скандала с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема не вызывался в национальную команду до Евро-2020 и пропустил победный чемпионат мира-2018.
В нынешнем сезоне 33-летний француз является самым результативным в "Реале". В 16 матчах за мадридцев он забил 14 голов и отдал 8 результативных передач. Карим Бензем является одним из фаворитов на награду "Золотой мяч".
За сборную Франции Бензема сыграл 94 матча и забил 36 голов.
- 31 марта сообщалось, что Кариму Бензему грозит 5 лет тюрьмы за шантаж партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.
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