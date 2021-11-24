Одного из лучших футболистов мира осудили на условный срок

RMC Sport сообщает, что суд Версаля вынес вердикт по делу о шантаже экс-полузащитника сборной Франции Матье Вальбуэна.Карим Бензема признан виновным в соучастии и попытке шантажа. Звезду "Реала" приговорили к одному году тюрьмы условно и штрафу в 75 тыс. евро. Это максимально возможное наказание по данному делу.

Бензема был обвинен в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера в сеть.

Из-за скандала с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема не вызывался в национальную команду до Евро-2020 и пропустил победный чемпионат мира-2018.

В нынешнем сезоне 33-летний француз является самым результативным в "Реале". В 16 матчах за мадридцев он забил 14 голов и отдал 8 результативных передач. Карим Бензем является одним из фаворитов на награду "Золотой мяч".

За сборную Франции Бензема сыграл 94 матча и забил 36 голов.