Одного из ключевых командующих войсками РФ в Украине отправили в отставку, - британская разведка
Генерал-полковника Михаила Теплинского, который являлся одним из командующих российскими оккупационными войсками в Украине, отправили в отставку
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.
Британская разведка предполагает, что Михаил Теплинский был уволен с должности одного из ключевых оперативных командующих войсками РФ в Украине. Он занимался руководством непосредственно на месте и отвечал за относительно успешный отвод сил РФ на левобережье Херсонщины в ноябре 2022 года и считался в России способным и прагматичным командиром.
Аналитики из Британии отмечают, что остается непонятным, сохранились ли за Теплинским дополнительные полномочия главы воздушно-десантных войск России. Ведь существует вероятность, что дебаты по поставленным перед десантниками задачам способствовали его увольнению: они часто использовались для наземных операций, которые традиционно присущи механизированной пехоте.
"Увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним симптомом разногласий в высшей иерархии российской операции, поскольку новоназначенный командующий войсками РФ в Украине генерал Валерий Герасимов пытается полностью взять кампанию под свой личный контроль", - пришли к выводу в британской разведке.
- 23 января разведка Британии обратила внимание, что владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин раскритиковал первые шаги Валерия Герасимова в должности командующего оккупационными войсками РФ в Украине.
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