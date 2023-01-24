Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

Британская разведка предполагает, что Михаил Теплинский был уволен с должности одного из ключевых оперативных командующих войсками РФ в Украине. Он занимался руководством непосредственно на месте и отвечал за относительно успешный отвод сил РФ на левобережье Херсонщины в ноябре 2022 года и считался в России способным и прагматичным командиром.

Аналитики из Британии отмечают, что остается непонятным, сохранились ли за Теплинским дополнительные полномочия главы воздушно-десантных войск России. Ведь существует вероятность, что дебаты по поставленным перед десантниками задачам способствовали его увольнению: они часто использовались для наземных операций, которые традиционно присущи механизированной пехоте.

"Увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним симптомом разногласий в высшей иерархии российской операции, поскольку новоназначенный командующий войсками РФ в Украине генерал Валерий Герасимов пытается полностью взять кампанию под свой личный контроль", - пришли к выводу в британской разведке.

23 января разведка Британии обратила внимание, что владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин раскритиковал первые шаги Валерия Герасимова в должности командующего оккупационными войсками РФ в Украине.

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