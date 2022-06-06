"Одного глаза у меня не будет никогда": раненый Найем пришел в себя
Тяжело раненный на войне адвокат Маси Найем пришел в себя и сообщил о потере глаза
Об этом он написал в Facebook .
"Очнулся. Одного глаза у меня не будет никогда. Другим вижу плохо. Больше переживаю за своего друга, он все еще в коме", - отметил Найем.
Маси Найем – украинский адвокат, основатель юридической компании "Миллер", военнослужащий ВСУ. Он родной брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема.
- 5 июня стало известно, что Найем получил ранение на фронте.
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