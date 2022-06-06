"Одного глаза у меня не будет никогда": раненый Найем пришел в себя

Об этом он написал в Facebook .

"Очнулся. Одного глаза у меня не будет никогда. Другим вижу плохо. Больше переживаю за своего друга, он все еще в коме", - отметил Найем.

Маси Найем – украинский адвокат, основатель юридической компании "Миллер", военнослужащий ВСУ. Он родной брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема.

5 июня стало известно, что Найем получил ранение на фронте.