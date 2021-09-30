Одного было мало: в Раду поступило второе обращение об отставке Разумкова

Об этом сообщила пресс-секретарь председателя ВР Ольга Туний.

"То ли фракция "Слуга народа" изменила свою позицию, то ли председатель фракции Давид Арахамия не очень хорошо разбирается в парламентских процедурах. Похоже, одного обращения от фракции относительно подписных листов об отзыве Председателя Парламента по должности было мало. Поступило второе обращение - от народного депутата Украины Давида Арахамии", - написала она.

Туний отметила, что теперь процедура отставки Разумкова запускается еще раз.

"Новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно", - сообщила она.

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Впоследствии, в Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

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