Одно из знаменитых платьев принцессы Дианы продадут с аукциона
Одно из самых известных платьев принцессы Дианы планируют продать на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в этом месяце
Об этом сообщает CNN.
Бархатное платье цвета баклажан является одним из известных в гардеробе Дианы. Принцесса одевала ее для официального королевского портрета 1991 года, а также фотосессию для журнала Vanity Fair 1997 года, непосредственно перед своей смертью.
Впервые более 25 лет платье продадут на аукционе на распродаже Sotheby's в Нью-Йорке, оно запланировано на 27 января. За платье ожидают выручить до 120 тыс. долларов.
Платье без бретелей, разработанное кутюрье Виктором Эдельштейном, имеет скульптурный вырез и юбку в форме тюльпана. В последний раз ее продали за 24 150 долларов в 1997 году во время благотворительного аукциона Christie's, на котором выставили 79 платьев, подаренных Дианой. Общая сумма выручки тогда достигла 3,25 миллиона долларов, пожертвовавших на борьбу со СПИДом и онкологическими заболеваниями.
Темно-фиолетовое платье было частью осенней коллекции Эдельштейна 1989 года, хотя, как пишут в Sotheby's, он создавал образы для принцессы на заказ более десяти лет. Эдельштайн также разрабатывал голубое "платье Траволты" Дианы - длинное бархатное платье, в котором она танцевала с актером.
- В ноябре на аукционе Magnificent Jewels в рамках Недели роскоши Christie's в Швейцарии продали розовый бриллиант The Fortune Pink весом 18,18 карата
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.42Продажа 42.55
- Актуальное
- Важное