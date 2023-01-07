Одно из знаменитых платьев принцессы Дианы продадут с аукциона

Об этом сообщает CNN.

Бархатное платье цвета баклажан является одним из известных в гардеробе Дианы. Принцесса одевала ее для официального королевского портрета 1991 года, а также фотосессию для журнала Vanity Fair 1997 года, непосредственно перед своей смертью.

Впервые более 25 лет платье продадут на аукционе на распродаже Sotheby's в Нью-Йорке, оно запланировано на 27 января. За платье ожидают выручить до 120 тыс. долларов.

Платье без бретелей, разработанное кутюрье Виктором Эдельштейном, имеет скульптурный вырез и юбку в форме тюльпана. В последний раз ее продали за 24 150 долларов в 1997 году во время благотворительного аукциона Christie's, на котором выставили 79 платьев, подаренных Дианой. Общая сумма выручки тогда достигла 3,25 миллиона долларов, пожертвовавших на борьбу со СПИДом и онкологическими заболеваниями.

Темно-фиолетовое платье было частью осенней коллекции Эдельштейна 1989 года, хотя, как пишут в Sotheby's, он создавал образы для принцессы на заказ более десяти лет. Эдельштайн также разрабатывал голубое "платье Траволты" Дианы - длинное бархатное платье, в котором она танцевала с актером.

В ноябре на аукционе Magnificent Jewels в рамках Недели роскоши Christie's в Швейцарии продали розовый бриллиант The Fortune Pink весом 18,18 карата

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