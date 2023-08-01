Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер, пишет Укринформ.

"Одним из самых ужасных инцидентов, которые мы видели в этой войне, является депортация украинских гражданских в Россию, включая лиц, насильно разведенных с их семьями… Мы продолжаем призывать Россию прекратить эти жестокие действия и вернуть украинских детей", - говорится в заявлении.

Миллер подчеркнул, что депортация детей была одним из ключевых факторов при определении позиции правительства США по совершению РФ преступлений против человечности.

Депортация украинских детей в Россию

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министристкой Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне. А 29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение их гражданства на российское.

Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал , что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции , осуждающей похищение украинских детей Россией и называющий действия оккупантов геноцидом. Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили , что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.

6 июля Украина вернула домой двух депортированных Россией детей. Их маму, боевого медика, уволили в рамках большого обмена в октябре 2022 года. Неделей позже Украина забрала из российской оккупации двоих детей, разлученных с родителями в первый день полномасштабного вторжения.

13 июля Центр Национального Сопротивления. сообщил , что в течение месяца 2023 года россияне вывезли из временно оккупированной Луганской области в российскую республику Калмыкию около 280 детей.

Впоследствии глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ООН объединить усилия и вынудить Россию вернуть украинским родителям их детей, вывезенных против воли в РФ во время войны в Украине. Также в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против лиц, причастных к похищению и депортации украинских детей в РФ и их незаконному усыновлению.

29 июля посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила , что россияне похищают украинских детей с целью уничтожения следующего поколения защитников Украины.

31 июля Россия уполномочена по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила , что с начала полномасштабного вторжения Россия "приняла" около 4,8 миллиона жителей Украины, из них более 700 тысяч - дети.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул , что детский омбудсмен России Мария Львова-Белова признала, что за 2022 год ее страна депортировала сотни тысяч украинских детей, а это является прямым доказательством для Международного уголовного суда.