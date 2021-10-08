"Одним врагом меньше": нардепка- "слуга" Третьякова о смерти Полякова
Представитель фракции "За Будущее" Игорь Палица заявил с трибуны ВР, что нардепка- "слуга" Галина Третьякова написала в партийном чате о смерти Антона Полякова "одним врагом стало меньше". Нардеп Гео Лерос опубликовал скриншот сообщения
Об этом передает внефракционный нардеп Гео Лерос.
Отметим, во время заседания Верховной Рады депутат "Партия" За будущее "Игорь Палица обратился к франции" Слуга народа ".
"Только в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заниматься детьми, госпожа Третьякова написала о смерти Полякова, что одним врагом меньше", - заявил он.
После этого в парламенте прозвучали крики "Позор".
Палица продолжил свое выступление: "Хотел бы попросить вас, уважаемая фракция" Слуги народа ", сделать вывод по словам госпожи Третьяковой. Я считаю, что это недопустимо, каким бы политическим оппонентом или человеком не был господин Антон Поляков ... Умер человек, кроме того, наш коллега по парламенту. Я очень прошу вас, очень прошу господина Стефанчука сделайте, пожалуйста, моральные выводы и скажите, как надо выходить морально из этой ситуации. Такого делать нельзя ".
В свою очередь, Гео Лерос обнародовал скриншот сообщения.
Сразу после этого реплику попросила сама Третьякова.
"У меня два замечания: первое, откуда" За Будущее "знает, о чем пишет в чате" Слуга народа "? А, во-вторых, когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку здесь в зале Конституции, считают , что они кому-то могут набросать "платки" мне на рот ", - отметила она.
Стефанчук попытался остановить Третьякову, а потом просто приказал выключить ей микрофон.
Впоследствии председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия с трибуны парламента извинился за слова Третьяковой.
"Я хочу публично извиниться перед членами семьи, близкими погибшего коллеги. О покойных говорим или хорошее, или ничего. Почтим его память минутой молчания", - заявил он.
- Напомним, народного депутата Антона Полякова нашли мертвым 8 октября.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила , что причины смерти народного депутата Антона Полякова установит вскрытие, которое состоится в ближайшие часы.
- Причиной смерти народного депутата Антона Полякова названо острую коронарную недостаточность и острую ишемическую болезнь сердца.
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