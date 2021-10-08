"Одним врагом меньше": нардепка- "слуга" Третьякова о смерти Полякова

Об этом передает внефракционный нардеп Гео Лерос.

Отметим, во время заседания Верховной Рады депутат "Партия" За будущее "Игорь Палица обратился к франции" Слуга народа ".



"Только в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заниматься детьми, госпожа Третьякова написала о смерти Полякова, что одним врагом меньше", - заявил он.



После этого в парламенте прозвучали крики "Позор".



Палица продолжил свое выступление: "Хотел бы попросить вас, уважаемая фракция" Слуги народа ", сделать вывод по словам госпожи Третьяковой. Я считаю, что это недопустимо, каким бы политическим оппонентом или человеком не был господин Антон Поляков ... Умер человек, кроме того, наш коллега по парламенту. Я очень прошу вас, очень прошу господина Стефанчука сделайте, пожалуйста, моральные выводы и скажите, как надо выходить морально из этой ситуации. Такого делать нельзя ".



В свою очередь, Гео Лерос обнародовал скриншот сообщения.

Сразу после этого реплику попросила сама Третьякова.

"У меня два замечания: первое, откуда" За Будущее "знает, о чем пишет в чате" Слуга народа "? А, во-вторых, когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку здесь в зале Конституции, считают , что они кому-то могут набросать "платки" мне на рот ", - отметила она.

Стефанчук попытался остановить Третьякову, а потом просто приказал выключить ей микрофон.

Впоследствии председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия с трибуны парламента извинился за слова Третьяковой.



"Я хочу публично извиниться перед членами семьи, близкими погибшего коллеги. О покойных говорим или хорошее, или ничего. Почтим его память минутой молчания", - заявил он.

Напомним, народного депутата Антона Полякова нашли мертвым 8 октября.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила , что причины смерти народного депутата Антона Полякова установит вскрытие, которое состоится в ближайшие часы.

Причиной смерти народного депутата Антона Полякова названо острую коронарную недостаточность и острую ишемическую болезнь сердца.

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