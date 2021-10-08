Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество "Одним врагом меньше": нардепка- "слуга" Третьякова о смерти Полякова

"Одним врагом меньше": нардепка- "слуга" Третьякова о смерти Полякова

8 октября, 2021 пятница
12:18
Общество Галина Третьякова

Представитель фракции "За Будущее" Игорь Палица заявил с трибуны ВР, что нардепка- "слуга" Галина Третьякова написала в партийном чате о смерти Антона Полякова "одним врагом стало меньше". Нардеп Гео Лерос опубликовал скриншот сообщения

Об этом передает внефракционный нардеп Гео Лерос.

Отметим, во время заседания Верховной Рады депутат "Партия" За будущее "Игорь Палица обратился к франции" Слуга народа ".

"Только в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заниматься детьми, госпожа Третьякова написала о смерти Полякова, что одним врагом меньше", - заявил он.

После этого в парламенте прозвучали крики "Позор".

Палица продолжил свое выступление: "Хотел бы попросить вас, уважаемая фракция" Слуги народа ", сделать вывод по словам госпожи Третьяковой. Я считаю, что это недопустимо, каким бы политическим оппонентом или человеком не был господин Антон Поляков ... Умер человек, кроме того, наш коллега по парламенту. Я очень прошу вас, очень прошу господина Стефанчука сделайте, пожалуйста, моральные выводы и скажите, как надо выходить морально из этой ситуации. Такого делать нельзя ".

В свою очередь, Гео Лерос обнародовал скриншот сообщения.

Сразу после этого реплику попросила сама Третьякова.

"У меня два замечания: первое, откуда" За Будущее "знает, о чем пишет в чате" Слуга народа "? А, во-вторых, когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку здесь в зале Конституции, считают , что они кому-то могут набросать "платки" мне на рот ", - отметила она.

Стефанчук попытался остановить Третьякову, а потом просто приказал выключить ей микрофон.

Впоследствии председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия с трибуны парламента извинился за слова Третьяковой.

"Я хочу публично извиниться перед членами семьи, близкими погибшего коллеги. О покойных говорим или хорошее, или ничего. Почтим его память минутой молчания", - заявил он.

  • Напомним, народного депутата Антона Полякова нашли мертвым 8 октября.
  • Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила , что причины смерти народного депутата Антона Полякова установит вскрытие, которое состоится в ближайшие часы.
  • Причиной смерти народного депутата Антона Полякова названо острую коронарную недостаточность и острую ишемическую болезнь сердца.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Верховная Рада
Галина Третьякова
Слуга народу
новости Украины
Читайте также:
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
6 октября, 2021 среда
Промоутер Джошуа заявил, что реванш с Усиком придется отложить
Олексій Гончаренко
7 октября, 2021 четверг
Гончаренко призвал парламент поздравить Путина с днем рождения: кричали "Путин - ху ** о"
7 октября, 2021 четверг
Фьюри перед боем с Уайлдером пренебрежительно высказался об Усике
Киев
+3
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.25
    Покупка 26.25
    Продажа 26.47
  • EUR
    Покупка 30.24
    Продажа 30.61
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
8 октября
13:04
Валентина Данишевская
Голова Верховного суда уходит в отставку
12:50
Обновлено
Анна Скороход
Нардеп Скороход потеряла сознание в Раде
12:31
Рада
Рада поддержала отсрочку обязательного раскрытия бенефициарных владельцев компаний и общественных организаций
12:27
Ирина Геращенко
"Какая-то полная моральная деградация". Геращенко призывает Раду отстранить Третьякову от заседаний и снять с должности председателя комитета
11:55
10 фактов из жизни Руслана Стефанчука
11:52
Руслан Стефанчук
Стефанчук стал головой Верховной Рады
11:38
Разумков
Разумков заявил, что хочет работать в комитете Рады по вопросам свободы слова
10:57
Google посвятил дудл украинскому спортсмену Пиддубному
10:55
iPhone
В Украине впервые установили требования к качеству мобильного интернета
10:47
АЭС
Атомная генерация будет работать на рекордной мощности: Галущенко рассказал, как стабилизировать ситуацию с нехваткой угля в отопительный сезон
10:29
Владимир Тафтай
Украина планирует запуск собственной космической ракеты: сколько будет стоить и откуда совершит полет
10:29
В прокуратуре назвали причину смерти нардепа Полякова
10:16
Как выжить в комиксе, ограбить банк и не стать овощем - 5 новых книг, которые стоит прочитать в октябре
10:10
НБУ
НБУ с 2022 года прекратит использование большинства индикаторов эталонной ставки LIBOR: что изменится
10:06
Зеленский
Зеленский помиловал 31 осужденного украинского военного
09:47
карантин Одесса
Обострение COVID-ситуации: уже 13 украинских областей имеют показатели "оранжевой" зоны
09:39
Курс валют: гривна завершила неделю укреплением к доллару
09:29
Причины смерти установят при вскрытии в ближайшие часы, - Венедиктова о смерти Полякова
09:18
школа карантин
В Харьковской области осенние каникулы в школах начнутся раньше из-за ухудшения COVID-ситуации
08:46
В центре Киева произошел пожар: к тушению привлекали 8 единиц техники ГСЧС
08:16
Коронавирус: за сутки обнаружили более 16 тыс. новых случаев
08:07
Антон Поляков
Умер нардеп Поляков
08:00
Сборная Германии по футболу
ЧМ-2022: расписание квалификационных матчей и трансляций пятницы
07:59
подводная лодка
Подводная лодка США столкнулась с неизвестным объектом
07:38
8 октября оккупанты тяжело ранили украинского военного
07:18
российские солдаты
Россия держит у границ с Украиной 19 батальонно-тактических групп - Украина в ОБСЕ
2021, четверг
7 октября
23:59
Тео Ернандес
Франция оформила фантастическую победу над Бельгией и вышла в финал Лиги наций
23:59
"Схемы" обнародовали расследование о выдаче Укрэксимбанком $60 млн предпринимателю с бизнесом в оккупированной Горловке
23:02
Пропагандист Гитлера Геббельс еще является почетным гражданином немецкого Потсдама
22:46
В Запорожье ввели "оранжевые" карантинные ограничения
22:43
Конституционный суд Польши принял решение о приоритетности законодательства страны над правовым режимом ЕС
22:24
По 9,5 часов в день: в Бельгии обсуждают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
22:14
"Надо не наступать на грабли": глава инвесткомпании Dragon Capital Фиала назвал главные угрозы экономике Украины
22:11
Джошуа считает захватывающим провести бой с Усиком в Киеве, - промоутер
22:03
Оккупанты в ОРЛО анонсировали отключение света и связи
21:50
"Вторым лицом в государстве является руководитель ОПУ": Разумков считает, что Ермак причастен к его отставке
21:38
Сборная Украины по гандболу сенсационно победила Хорватию в отборе Евро-2022
21:23
ООН
ООН планирует способствовать вакцинации 40% населения Земли к концу года
21:21
Деонтей Вайлдер
Я рад, что мы закрываем всю эту историю с Фьюри, - Уайлдер сделал одно из последних заявлений перед супербоем
21:08
Йенс Столтенберг
"Самая низкая точка отношений со времен холодной войны": Столтенберг объяснил высылку НАТО российских дипломатов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV