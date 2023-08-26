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"Однажды стрельнули из гранатомета, а еще бросили пару гранат": пленник россиянин описал подготовку тех, кого отправляют на передовую

26 августа, 2023 суббота
23:00
Война с Россией

Российский военнопленный Роман Хвостов рассказал о подготовке мобилизованных в РФ перед отправкой на передовую: по его словам, военная обучение длится всего две недели

Видеодопрос с ним получил Эспрессо от источников в ВСУ и представляет текстовую адаптацию от его имени.

Российский военнопленный рассказал, что после прохождения срочной службы 18 лет работал поваром и после оглашения мобилизации в РФ укрывался, чтобы не идти на войну.

"К тому времени работал шеф-поваром в Краснодаре, зарабатывал нормально, 180-200 тыс. рублей ежемесячно. Однажды мне позвонила мать из Таганрога и сказала, что на меня пришла повестка. Но я матери сказал, чтобы она сообщила, что не знает, где сын и что с ним.. Но случилась ситуация, что в июле мать попадает в больницу и я вынужден был ехать в Таганрог, и когда я пришел в больницу, то должен предоставить паспорт, после чего меня проверили и выяснили, что я скрываюсь. от мобилизации. Меня забрали в милицию, а затем отвезли в военкомат", - отметил он.

По словам Хвостова, в дальнейшем его с другими мобилизованными отправили в автобусах в аэропорт Ростова: там их посадили на самолет в Новосибирск. После этого к ним также "догрузили" россиян из разных городов. Их маршрут пролегал через Барнаул и Алейск.

"Тогда я еще думал, что должен пойти по профессии, работать поваром, потому что я не хотел держать в руках автомат. Однако, почему меня определили в "Шторм", не знаю, потому что с моей физической подготовкой я скорее полежу, чем кого-нибудь застрелю. +Потом нас отправили на полигон, кажется называется Успенский, под Лутугино (Луганская область - ред.) Там две недели непонятно чем занимались: стреляли из автоматов, рыли окопы и один раз стрельнули из гранатомета, а еще бросили пару гранат. подготовки не было", - рассказал российский военнопленный.

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Он отметил, что 9 марта вместе с ним отобрали 50 человек, которых увезли в неизвестном направлении на троих "Уралах".

"На ночевку остановились в разрушенном доме то ли в Белогоровке, то ли в Белозеровке, не помню. А на следующий день мы отправились на позиции, где сидело наше руководство. Нас распределили по точкам и ночью начали ротацию. Там мы просидели 5 или 6 дней ни воды, ни еды нам не доставляли. Мы, если честно, хотели уже идти наше руководство пиз**ти", - говорит Хвостов.

Он отметил, что им поручили держать позицию и докладывать, если есть какое-то движение.

"Наша задача на точке была держать позицию, выходить и смотреть в тепловизор есть ли какое-то движение. Если есть движение, то докладывать. И все больше ничего. Мы ни по кому не стреляли, потому что, когда шли на эти позиции нам дали по автомату с одним заряженным рожком. Хотя те, кого мы меняли, оставили нам заряженные рожки, но все сгорели, когда нас подожгли. А вчера мы сдались в плен", - добавил российский военнопленный.

Справочно. Хвостов Роман Анатольевич, родился 22 июня 1984 года, полных 39 лет. Родом из Таганрога. Разведенный, дочь 5 лет. Учился на повара в Таганрогском училище. Затем последовала армия, срочная служба проходила в Чечне. За границей никогда не был.

Украина
Россия
російська армія
Луганщина
пленние
окупанти
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