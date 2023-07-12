Отмена ПДЧ, дальнобойные ракеты, меморандум по F-16: обещания первого дня саммита НАТО

Уже в первый день саммита НАТО в Вильнюсе союзники раскошелились и пообещали увеличить поставки вооружения Украине. Так, члены Альянса приняли пакет поддержки, предусматривающий отмену требования по Плану действий по членству (ПДЧ), долгосрочную программу военной помощи на 500 млн долларов в год, чтобы украинская армия могла модернизироваться и полностью перейти на стандарты НАТО. Также заявили о запуске Совета Украина-НАТО – новый орган взаимодействия между Киевом и Альянсом, который станет платформой для консультаций в кризисных ситуациях.

Фото: Генштаб ВСУ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна передаст Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления ВСУ. А издание Reuters сообщило, что первые французские дальнобойные ракеты Scalp уже находятся на территории Украины. Они будут запускаться со старых советских боевых самолетов в рамках международно признанных государственных границ. При этом отмечается, что Франция не считает снабжение крылатых ракет большой дальности эскалацией, указывая на использование Россией ракет гораздо большей дальности.

О дополнительной помощи заявила и Германия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Минобороны страны Борис Писториус представят на саммите НАТО в Вильнюсе новый пакет вооружений для Вооруженных Сил Украины на 700 млн евро. В него войдут:

две пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot из арсенала Бундесвера;

25 танков Leopard (модель не уточняется);

20000 артиллерийских снарядов;

40 БМП Marder.

Норвегия увеличила размер фонда военной помощи Украине в этом году с 7,5 млрд крон (717 млн долларов) до 10 млрд крон (956 млн долларов). Как заявил премьер-министр Норвегии Гар Стере, Украина сейчас остро нуждается в дополнительной военной поддержке и материалах.

В первый день Вильнюсского саммита Министр обороны Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Туда вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. И.о. министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена отметил, что обучение планируется начать в августе, а результаты могут быть через полгода. Учебный центр будет создан в Румынии. Известно, что сначала планируют подготовить две группы – это 10-12 пилотов и вспомогательный персонал, который будет обслуживать самолеты. В общей сложности примерно 30-40 человек.

Reuters писал, что члены НАТО Дания и Нидерланды возглавляют международные усилия по подготовке пилотов, а также вспомогательному персоналу, обслуживанию самолетов и, наконец, обеспечению поставок F-16 в Украину. Министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что его страна предоставит инфраструктуру для обучения украинцев на истребителях. По словам главы МИДа Дмитрия Кулебы, F-16 должны появиться в небе Украины в первом квартале 2024 года.

Больше вооружения и гарантии безопасности: подарки Украине во второй день саммита

Во второй день встречи лидеров стран-членов НАТО президент Владимир Зеленский заявил о трех приоритетах для Украины на Вильнюсском саммите. Это новые пакеты поддержки для ВСУ на поле боя, приглашения Украины в Альянс и гарантии безопасности на пути к нему. Поскольку Киев стремится получить четкое понимание, что имеет приглашение к тому времени, когда это позволит ситуация безопасности.

Фото: Reuters

Как анонсировало издание CNN, Байден и лидеры НАТО единогласно одобрили значительный пакет помощи Украине. Перед началом старта Совета Украина-НАТО Зеленский провел двусторонние встречи с лидерами нескольких стран, которые заявили об обещаниях дополнительной помощи Украине.

В частности, Великобритания вместе с членами G7 предоставит новый пакет помощи в 65 млн долларов. В него войдут тысячи дополнительных боеприпасов в Challenger 2, более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения.

Украинское Минобороны подписало соглашение с французским министерством, согласно которому Париж увеличит военную помощь Киеву на 170 млн евро. Будет упрощен процесс закупки и поставки оружия Украине, также создается база для совместного производства запасных частей и технического обслуживания иностранного вооружения и техники.

Совместное соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных закупок Украина заключила и со Швецией. По словам Министра Алексея Резникова, документ открывает большие возможности как для украинских Вооруженных сил, так и для шведских компаний, таких как SAAB и другие. Страны, кроме того, договорились об обмене и взаимной защите секретной информации.

Еще 1000 дронов Black Hornet для ведения разведки передаст Норвегия. Это беспилотники предназначены для установки на разведывательные автомобили и могут автоматически запускаться с их борта, и уже успешно показали результат в Украине. Также Осло предоставит еще две системы ПВО Nasams и запасные части к ним, а также сухпайки для военных.

После встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Зеленский отметил, что страна поможет бронетехнике, уже есть мощные договоренности и готовится важная помощь для Украины. В то время как Германия пообещала поставить дополнительные пусковые установки Patriot и ракеты для них.

Австралия выделит Украине новый оборонный пакет, включающий 30 бронетранспортеров Bushmaster. А Япония поставит системы обнаружения беспилотников.

Еще один важный результат Вильнюсского саммита: страны G7 согласовали совместную декларацию поддержки Украины и предоставление долгосрочных гарантий безопасности, направленных на защиту от грядущей агрессии со стороны России, однако сами соглашения еще не подписаны. С сегодняшнего дня начинаются переговоры между Украиной и каждым из государств G7, чтобы формализовать поддержку Украины через определенные гарантии безопасности.

В документе, в частности, определяется обязательства государств-членов "семерки" продолжить оказание "помощи в сфере безопасности и современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море с приоритетом на ПВО, дальнобойную артиллерию и огневые средства дальнего действия, бронетехнику и другие ключевые средства, такие как боевая авиация, а также путем содействия повышению уровня оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами.

Декларация открыта, поэтому кроме стран-членов G7, к гарантиям безопасности могут присоединиться и другие государства. Это первый документ, символизирующий наличие "зонтика" в виде гарантий безопасности. Они будут подписаны после победы Украины в войне и будут действовать до вступления в Альянс.

По словам Байдена, страны G7 будут помогать развивать Украине пограничную оборону на земле, воздухе и море, предоставлять ресурсы, необходимые для отражения любой агрессии.

Фото: Reuters

Зеленский еще до согласования этих гарантий безопасности отмечал, что их принятие G7 станет конкретным успехом. Украина понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война. Но четкие сигналы о том, что это произойдет, по словам президента, на саммите звучали уверенно.

В общем, он назвал результаты саммита хорошими, и подчеркнул, что если бы было приглашение Украины в НАТО, то они стали бы идеальными. В то же время генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо, и союзники согласились, что страна станет членом военно-политического блока. Но подчеркнул, что приглашение Киев получит после того, как все члены согласятся, что все условия для поступления выполнены.

А что с вступлением Украины и условиями?

Альянс обещает пригласить Украину в свою семью, как только она выполнит все условия, но пока нет ясности, какие условия и кем должны быть сформулированы. Так, для вступления Киева убрали требование прохождения этапа Плана действий по членству (ПДЧ), вместо этого нужно выполнить ряд реформ, заявил представитель Белого дома по Нацбезопасности Джон Кирби. Речь идет, в частности, об искоренении коррупции, развитии демократических институтов, сильной судебной системе, верховенстве права и других ключевых показателях, необходимых каждой стране, стремящейся стать членом НАТО. Кирби и ранее отмечал , что членство Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку это втянет Альянс в войну с Россией.

Как отмечалось в Бухарестской декларации, НАТО остается будущим Украины. Президент США Джо Байден поддерживает политику открытых дверей Альянса, впрочем, сейчас в центре внимания будет помощь Украине.

Но как сообщали СМИ, в решении Вильнюсского саммита НАТО нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм их оценки. Инструментом определения и контроля необходимых для вступления реформ вместо ПДЧ станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины. Министры иностранных дел НАТО регулярно будут оценивать прогресс с помощью адаптированной РНП, и только в случае ее завершения Украина получит приглашение в НАТО.

Из-за такого решения саммита НАТО по членству Украины глава МИД Дмитрий Кулеба выразил разочарование – нет желаемого для Киева приглашения. Он подчеркнул, что Альянс не должен держать "всю ситуацию и Украину во взвешенном состоянии, когда речь идет о членстве".

Кулеба признал , что решение Вильнюсского саммита сделало путь Киева в Альянс короче, но не быстрее. Да, членство Киева в Альянсе – неизбежный исторический процесс. Вопрос лишь в том, что кто-то хочет, чтобы это произошло много лет спустя, а украинцы хотят этого гораздо быстрее.

"Все понимают, и партнеры понимают, что сильнейшая, самая мощная гарантия того, что в Европе не будет больше войны, – это членство Украины в Альянсе. Все остальные гарантии безопасности – это хорошо. Но ничто не заменит членство в НАТО", – отметил он.

В первый день саммита НАТО результатами возмутился и президент Владимир Зеленский. The Guardian писало, что прибыв во вторник в Вильнюс, он до последнего пытался убедить союзников в НАТО переписать итоговое коммюнике саммита.

Фото: reuters

В то же время Йенс Столтенберг заявил, что Альянс принял самое сильное свое решение по Украине на пути к ее членству с полным сознанием, что Москва будет протестовать. "Мы никогда не позволим, чтобы Москва решала кто может, а кто не может быть членом Альянса", - добавил генсек.

Эстонская премьер Кая Каллас заверила, что понимает разочарование украинской стороны решениями Вильнюсского саммита НАТО, но подчеркнула, что к этой теме в Альянсе относятся "очень серьезно". И сейчас "это столько, сколько мы можем предложить". Такое же мнение высказал президент Финляндии Саули Нииностио.

Британский министр обороны Бен Уоллес сказал, что Украина должна вступить в НАТО "как можно скорее", но только после того, как российское вторжение "окончится". Однако он также призвал Украину быть более благодарной партнерам за оказанную военную поддержку вместо постоянного ставить требования по разблокированию новых видов вооружений. Великобритания не является службой "Amazon" для доставки оружия в Украину, добавил Уоллес. Украинцы должны помнить, что нужно убедить некоторых сомнительных политиков в Вашингтоне и других столицах, что десятки миллиардов долларов, потраченные на военную помощь Украине в войне с Россией, стоят того.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил , что приток инвестиций в Украину начнется только после войны и вступления в Альянс. При этом подчеркнул, что его страна поддерживает присоединение Киева к НАТО, однако, как сообщали СМИ, приглашение Украины в Североатлантический альянс блокирует как раз Германия. Основная преграда – личная позиция канцлера Олафа Шольца, в то время как позиция президента США Байдена – более мягкая.

Несмотря на оправдание лидеров стран НАТО, почему Украина не может сейчас получить приглашение к вступлению, британский аналитик Тимоти Эш считает , что именно США на Вильнюсском саммите НАТО должны быть самыми смелыми лидерами по долгосрочной безопасности Украины. Иначе историки однажды могут спросить: "Кто потерял Украину?" И их потрясающим ответом может быть: "Президент Джо Байден".

В Альянсе отсутствие четкого плана по срокам вступления Украины объяснили динамичностью войны, заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер назвал такое поведение Альянса издевательством над украинскими солдатами, которые сейчас воюют с российским агрессором. "Главы государств сидят в безопасности в Вильнюсе, и оттуда посылают сигнал всем украинским солдатам в окопах, которые еще недостаточно современны для НАТО. Насколько оплеваны должны чувствовать себя солдаты?", - сказал он.

Такая осторожность Североатлантического союза и опасения не быть вовлеченным в войну могут ободрить Москву, пишет Financial Times . Было бы лучше отправить приглашение сейчас, что дало бы возможность Киеву присоединиться вскоре после нынешней войны. Зеленский назвал это мотивацией для России продолжать террор. Кроме того, осторожность США по поводу членства Киева в НАТО намекает на пределы готовности Америки продолжать гарантировать безопасность в Европе, поэтому странам континента следует резко увеличить свои расходы на оборону и взять на себя большую ответственность в защите Европы.

Результат саммита НАТО в Вильнюсе – свидетельство прагматичного подхода Запада, который пока опасается взять за основу Формулу мира, предусматривающую четкие сигналы и Украине, и России, когда украинцы станут членами НАТО, считает директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Фото: Reuters

Ситуацию по поводу ожиданий Вильнюсского саммита и вступления Украины в НАТО точно подчеркнул американский журналист Майкл Вайс. Как он написал в Twitter , его никогда не перестанет радовать то, что есть люди, которые настаивают, что НАТО является инструментом гегемонии США, в то же время Америка едва ли не единственная среди союзников Альянса замедляет членство, если не отказывает в нем, единственной страны, которая делает то, для чего была создана НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг таки заверил , что Украина станет членом Альянса, а договоренности, достигнутые в Вильнюсе, будут пересмотрены после окончания войны с РФ.

Как итог, зацитируем слова из статьи The Hill , где отмечается, что хотя Украина и не получила на Вильнюсском саммите четкий путь вступления в НАТО, украинцы уже надеются на следующий саммит в 2024 году в Вашингтоне. А давление на Байдена, чтобы наконец правильно решить этот вопрос, будет только усиливаться.