Однажды понадобится две руки, чтобы сдаться. Кислица поиронизировала над одиноким голосом России в Совбезе ООН
Постоянный представитель Украины при ООН раскритиковал позицию РФ, которая в Совбезе ООН наложила вето на проект резолюции с осуждением псевдореферендумов, устроенных Россией на временно оккупированных территориях Украины
Об этом Сергей Кислица написал в Twitter.
"Однажды ему понадобятся две руки, чтобы сдаться. Сегодня одинокая рука унизила Совбез ООН. Отсутствие необходимого лечения превратило Россию в раковую опухоль в теле Совбеза. Ее нужно удалить до того, как вся система ООН даст метастазы", – написал Кислица.
Дипломат разместил фото, на котором постоянный представитель РФ при ООН и в Совбезе Василий Небензя поднимает руку вверх, блокируя резолюцию.
- 30 сентября Россия ветировала резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую аннексию украинских территорий.
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