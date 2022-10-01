Об этом Сергей Кислица написал в Twitter.

"Однажды ему понадобятся две руки, чтобы сдаться. Сегодня одинокая рука унизила Совбез ООН. Отсутствие необходимого лечения превратило Россию в раковую опухоль в теле Совбеза. Ее нужно удалить до того, как вся система ООН даст метастазы", – написал Кислица.

Дипломат разместил фото, на котором постоянный представитель РФ при ООН и в Совбезе Василий Небензя поднимает руку вверх, блокируя резолюцию.

30 сентября Россия ветировала резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую аннексию украинских территорий.